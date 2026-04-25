Efemérides de hoy 25 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 25 de abril?

El 25 de abril de 1990, Nicaragua asiste a un momento histórico con la toma de posesión de Violeta Barrios de Chamorro como presidenta de la República, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado en el país. Su llegada al poder fue el desenlace de unas elecciones que marcaron el fin de una etapa de confrontación política y conflicto armado, y abrió un tiempo cargado de expectación y esperanza para una sociedad profundamente golpeada por años de guerra civil, crisis económica y divisiones internas.

El Gobierno de Chamorro simbolizó un giro hacia la reconciliación nacional y la reconstrucción institucional, en un contexto complejo tanto dentro como fuera de Nicaragua. Más allá del hecho histórico de su condición pionera, su presidencia representó la apuesta por la paz, el diálogo y la normalización democrática, en un país que buscaba recuperar la estabilidad y rehacer el tejido social. Aquella jornada de abril quedó grabada como el inicio de una transición difícil pero decisiva, y como un hito en la historia política centroamericana.

Un 25 de abril, pero de 1789, Francisco de Goya da un paso decisivo en su carrera al ser nombrado pintor de cámara del rey Carlos IV, un reconocimiento que lo sitúa en el centro de la vida artística y política de la corte española. El nombramiento no solo consolidó su prestigio profesional, sino que le abrió las puertas a encargos oficiales y retratos que inmortalizarían a la familia real y a la élite del momento. Desde esa posición privilegiada, Goya comenzó a desarrollar una mirada cada vez más personal y crítica, capaz de captar tanto el poder como las contradicciones de su tiempo, marcando el inicio de la etapa más influyente de su trayectoria artística.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de abril?

1849.- El diario madrileño La Época publica la considerada primera "crónica de sociedad" en la Prensa española.

1859.- Comienza la construcción del Canal de Suez en Egipto.

1928.- Se crea el Patronato Nacional de Turismo.

1945.- Representantes de 50 países se reúnen en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas.

1953.- Los científicos James Watson (estadounidense) y Francis Crick (británico) anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura del ADN, la llave del secreto de la vida.

1969.- Entra en vigor el llamado Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en Hispanoamérica.

1974.- Triunfa la Revolución de los Claveles en Portugal, alzamiento militar incruento que puso fin al régimen dictatorial de Salazar.

1982.- Israel restituye a Egipto el control de la península del Sinaí tras quince años de ocupación, en cumplimiento de los tratados de paz de 1979.

1986.- La explosión de un coche bomba de ETA, al paso de un vehículo de la Guardia Civil, causa la muerte de cinco agentes y heridas a siete en Madrid.

2008.- La policía austriaca detiene a Josef Fritz, acusado de raptar a su hija durante 24 años, con la que tuvo siete hijos.

2018.- Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid, tras ser investigada en relación con irregularidades en la obtención de un máster y después de que se difundiera un vídeo en el que se le atribuía un hurto en un supermercado en 2011.

¿Quién nació el 25 de abril?

1599.- Oliver Cromwell, revolucionario y dictador inglés.

1852.- Leopoldo Alas 'Clarín', crítico y novelista español.

1874.- Guillermo Marconi, ingeniero y físico italiano, inventor de la radio.

1917.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.

1927.- Corín Tellado, escritora española de novelas rosa.

1930.- Irene Gutiérrez Caba, actriz española.

1971.- Sara Baras, bailaora española.

¿Quién murió el 25 de abril?

1911.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1969.- Margarita Xirgu, actriz española.

1995.- Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense.

2011.- María Isbert, actriz española.

2013.- Manuel Mairena, cantaor español.

2014.- Tito Vilanova, jugador y entrenador de futbol español.

2023.- Harry Belafonte, músico, actor y activista afroamericano.

¿Qué se celebra el 25 de abril?

Hoy, 25 de abril, se celebra el Día Mundial de la Astronomía y Día Mundial del Paludismo.

Horóscopo del 25 de abril

Los nacidos el 25 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 25 de abril

Hoy, 25 de abril, se celebra santa Calixta y los santos Marcos, Hermógenes, Evodio y Herminio.