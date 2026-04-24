Así es el interior del narcotúnel de Ceuta por el que se introducía hachís desde Marruecos

La Policía Nacional ha difundido, este viernes, el primer vídeo del interior de la complejainfraestructura subterránea utilizada para introducir hachís desde Marruecos a Ceuta.

Excavado en piedra y abovedado, con aspecto de mina e inundado parcialmente por aguas subterráneas, el narcotúnel, de 19 metros de profundidad, contaba con aproximadamente 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho. A través de él podían llegar a transitar dos toneladas de hachís a la semana desde Marruecos hacia España. La entrada a este camino subterráneo que pasaba por debajo de la valla fronteriza, estaba camuflada detrás de un refrigerador insonorizado.

"La investigación continúa abierta contra el entramado de blanqueo de capitales de la organización criminal y no se descartan nuevas detenciones", ha avisado la Policía Nacional en una publicación de X junto al vídeo del interior.

A finales del mes de marzo, la Policía anunciaba el descubrimiento de la infraestructura organizada en tres estratos diferenciados con raíles, vagones y sistemas de poleas para desplazar los fardos con seguridad. El primer nivel era la galería de acceso, el segundo fue bautizado por los agentes como “narcodespensa”, se trata de un hueco amplio en el que “se apilaban los fardos de hachís en palés antes de su extracción al exterior”. El tercero y último era el pasadizo que llevaba hasta Marruecos, este conducía hasta una salida oculta bajo una caseta exterior del edificio más próximo a la valla de separación fronteriza.

La trama, presuntamente encabezada por el empresario marroquí Mustapha Chairi Brouzi, bautizada como Operación Ares, ya cuenta con 27 personas detenidas, número que podría subir en los próximos días, ya que la investigación de la Policía continúa viva.

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