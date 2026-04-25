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Hallan tiroteado a un matrimonio en su domicilio de Asturias

El hombre ha sido encontrado muerto, y su mujer, que había sido dada por muerta inicialmente, se encuentra malherida, y está siendo asistida in situ por los equipos médicos.

Imagen de archivo de un veh&iacute;culo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia CivilEuropa Press

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Iman Benataya
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La Guardia Civil investiga el hallazgo de un matrimonio de avanzada edad con heridas de arma de fuego en su domicilio de Columbiello, en Lena. El hombre ha sido encontrado muerto, y su mujer, que había sido dada por muerta inicialmente, se encuentra malherida, y está siendo asistida in situ por los equipos médicos. La Guardia Civil descarta la participación de terceras personas y que se trate de un caso de violencia machista.

Los hechos se descubrieron después de que un familiar, en concreto un primo de la pareja, acudiera al domicilio tras recibir una llamada previa de los propios afectados.

Según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Genma Álvarez, hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local, y la Unidad Orgánica de Policía Judicial del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación para aclarar lo sucedido y ha activado el correspondiente protocolo judicial.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el tiroteo de un matrimonio y se irá actualizando a medida que vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora, prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la noticia en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Un hombre mata a su madre ingresada en un centro sociosanitario en Barcelona

Precisamente este viernes, un hombre de 67 años ha sido detenido por presuntamente matar a su madre de 92, que se encontraba ingresada en un centro sociosanitario ubicado en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona.

Tal y como explican los Mossos d'Esquadra a través de un comunicado recogido por Europa Press, la detención se ha producido alrededor de las 8:45 horas de la mañana, cuando el 112 ha recibido un aviso en el que el mismo detenido aseguraba que había matado a su madre.

Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar diversas patrullas para comprobar su veracidad, y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los hechos.

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