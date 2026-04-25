Tres heridos, uno en estado grave, tras un incendio en un edificio de Vigo

Durante la madrugada de este sábado, 25 de abril, tres personas resultaron afectadas, una de ellas grave, tras un incendio en un edificio okupa en la calle Cesáreo González, en Vigo. Un particular alertó al 112 Galicia pasadas las 01.20 horas.

Personas atrapadas en el interior

La persona que llamó, indicó que ardía la parte baja del edificio y que había personas pidiendo ayuda desde el interior. Los bomberos municipales sofocaron las llamas, que calcinaron basura y escombros acumulados en la planta baja y en un trastero.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos y agentes de la Policía Nacional y Local. Los servicios sanitarios trasladaron a los tres heridos, que presentaban quemaduras.

Garaje en llamas en Pontevedra

Además, también se registró un incendio en un garaje en Tui (Pontevedra), donde ardieron vehículos y herramientas. El fuego calcinó por completo el espacio, así como una moto, un coche y diverso material.

El 112 Galicia recibió el aviso poco después de las 21.20 horas del viernes, cuando un particular alertó de las llamas en un garaje de una vivienda en Sobredo, en Guillarei (Tui). Hasta el lugar se desplazaron bomberos de O Porriño, Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Tui.

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