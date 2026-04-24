Educación investiga una presunta agresión a una niña de seis años en un colegio de Málaga

La Consejería de Educación ha iniciado una investigación tras la supuesta agresión a una niña de seis años, en un colegio concertado de Málaga capital. El Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo está recopilando datos para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes de la Delegación han indicado que el centro educativo ha puesto en marcha el protocolo de acoso escolar, subrayando que antes de este incidente no existían señales previas ni avisos por parte de la familia, que hicieran sospechar de una situación similar.

La menor tenía marcas en el cuello

Según informaciones publicadas por medios locales, los hechos habrían tenido lugar el pasado martes. Fue el padre de la menor quien, al recogerla, observó marcas en el cuello y en los brazos. La niña le habría confesado que varios compañeros "la sujetaron y la golpearon".

En Andalucía el protocolo contra el acoso escolar está regulado por la Orden de 20 de junio de 2011, que establece medidas para fomentar la convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos, y reconoce el papel de las familias en el ámbito educativo.

Este protocolo tiene como objetivo diferenciar los casos de acoso, caracterizados por conductas repetidas y desequilibrio entre los implicados, de otros episodios puntuales de violencia o conflicto entre alumnos, que se abordan mediante las normas de convivencia propias de cada centro.

Condenan a una profesora por acosar a una alumna

Este mismo mes ocurría una noticia similar, pero esta vez en Francia, donde un tribunal de apelación condenaba a una profesora por un delito de acoso contra una alumna de 11 años, que se había suicidado en el año 2019. La sentencia impone un año de prisión sin cumplimiento efectivo, y la inhabilitación para ejercer la docencia de forma permanente..

La resolución judicial revoca el fallo emitido en primera instancia en abril de 2025, cuando la acusada, de 63 años y actualmente jubilada, fue absuelta. En esta segunda fase, la Fiscalía había solicitado una pena de hasta 18 meses de prisión sin ingreso.

El tribunal ha considerado acreditados los elementos que configuran el delito. Según recoge el comunicado judicial citado por Franceinfo, se entiende "que tanto los hechos materiales como el elemento doloso del delito estaban demostrados".

La sentencia concluye que la conducta de la profesora tuvo un impacto directo en la situación de la menor, identificada como Evaëlle, cuyo fallecimiento se produjo tras un proceso de deterioro personal.

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