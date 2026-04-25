Muere el ganadero Santiago Barrero San Román tras ser corneado en los toros ensogaos de Beas de Segura, Jaén

La muerte de un hombre este viernes durante las Fiestas de San Marcos de Beas de Segura ha teñido de luto una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad jienense. La víctima, el joven ganadero Santiago Barrero San Román, de 33 años, falleció tras ser corneado por un toro durante el tradicional desencajonamiento de los conocidos "toros ensogaos", declarados Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, el primer aviso se recibió en torno a las 19:40 horas, cuando Protección Civil alertó de un herido por asta de toro. De acuerdo con la Policía Local, el suceso se produjo cuando el joven trataba de acceder a la barrera de protección en el recorrido del festejo, momento en el que el animal lo embistió violentamente.

El toro le propinó varias cornadas de gravedad, con trayectorias que afectaron a zonas abdominales, inguinales y torácicas. Tras el impacto, el herido fue trasladado de inmediato a la enfermería habilitada junto a la explanada de San Marcos, donde el equipo sanitario intervino de urgencia ante la extrema gravedad de las lesiones. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, su estado no mejoró y falleció alrededor de las 20:00 horas durante su traslado a un centro hospitalario.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local, que coordinaron la actuación en una escena marcada por la conmoción entre los asistentes.

El fallecido era propietario, junto a su esposa Vanesa, de la ganadería Toros de San Román, un proyecto fundado en 2022 con reses de procedencia Torrestrella que pastan en Villamanrique (Ciudad Real). Además, era nieto del reconocido ganadero Antonio San Román, lo que subraya su arraigo en el mundo del campo y la cría de reses bravas.

Conmoción en el mundo del toro

La noticia ha generado una oleada de reacciones en el ámbito taurino y social. La Asociación de Ganaderías de Lidia expresó su pesar en redes sociales, lamentando la pérdida de "un joven ganadero" y trasladando sus condolencias a familiares y allegados. También la Fundación Toro de Lidia manifestó su pesar públicamente, sumándose a numerosos mensajes de apoyo de profesionales del sector.

La organización de las fiestas, encabezada por la Hermandad de San Marcos, ha lamentado el suceso y ha trasladado su pésame a la familia. Asimismo, se ha decidido suspender los festejos previstos para la noche del viernes. De cara al sábado, las actividades se mantendrán, aunque se guardará un minuto de silencio acompañado por el toque de trompeta, tal y como establece la normativa en señal de respeto.

Además, se ha hecho un llamamiento a peñas y asistentes para que mantengan una actitud de respeto y consideración ante la gravedad de lo ocurrido, en una jornada marcada por el dolor y la consternación en toda la localidad.

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