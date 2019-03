Las asociaciones de consumidores alertan del peligro de algunos disfraces

HALLOWEEN | LOS DISFRACES NOS PUEDEN DAR UN BUEN SUSTO

Es una fiesta que va a más. Se celebra en el colegio, con los amigos y vecinos. Todos se disfrazan, niños y no tan niños, pero cuidado porque, si no miramos bien la etiqueta, el susto puede ser de verdad. Las asociaciones de consumidores avisan y denuncian la venta de productos peligrosos. Por ejemplo, pelucas que se incendian facilmente, o máscaras que no dejan respirar bien.