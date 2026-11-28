Una mujer ha muerto este sábado en el municipio lucense de Vilalba tras sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba junto a un tractor. Según ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia, la víctima quedó atrapada en la toma de fuerza del vehículo después de recibir la descarga y se golpeó la cabeza.

El suceso tuvo lugar por la mañana. Alrededor de las 10:30 horas, un particular alertó al 112 de que una mujer había sufrido una descarga eléctrica y se encontraba atrapada en la maquinaria del tractor.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias-061, los Bomberos de Vilalba y agentes de la Guardia Civil, después de que el servicio de emergencias les comunicase lo ocurrido.

A la llegada de los bomberos, la mujer ya había sido liberada, por lo que no fue necesaria su intervención. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencias y los intentos de reanimación, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.