Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIOS

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Los servicios de extinción de incendios forestales de Andalucía y Extremadura han intervenido haste en diez fuegos declarados en distintos puntos de ambas comunidades autónomas.

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Los servicios de extinción de incendios forestales de Andalucía y Extremadura, el Infoca y el Infoex, han intervenido este fin de semana en varios fuegos declarados en distintos puntos de las comunidades autónomas. En concreto, se ha actuado en diez incendios, de los cuales cinco ya han sido controlados o extinguidos.

En Andalucía, el Plan Infoca ha declarado en la tarde de este domingo un incendio forestal activo en el paraje La Juaida, ubicado en el municipio almeriense de Viator. Según ha informado el servicio, el fuego se ha declarado poco después de la 1 del mediodía en dicho paraje. Asimismo, el Infoca ha indicado a esta agencia que el incendio no se encuentra cerca de recintos urbanos.

Hasta dicha ubicación se han movilizado un total de seis efectivos del Infoca, compuestos por un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

Paralelamente, el Plan Infoca ha dado a conocer que ha gestionado durante este fin de semana un total de ocho incendios repartidos en la comunidad andaluza, de los cuales cinco ya han sido extinguidos. Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de X, los ocho fuegos forestales declarados en Andalucía han sido en Almería, Adamuz, Alhama de Granada, Almonte, Minas de Ríotinto, Pizarra, Almadén de la Plata y en Lanjarón (Granada), siendo este el último en activarse en la jornada de este domingo.

Para el incendio forestal de la localidad granadina de Lanjarón, el Infoca ha movilizado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como una autobomba. Mientras tanto, el incendio del municipio granadino de Alhama de Granada como el de Almadén de la Plata se encuentran controlados, y los efectivos del Infoca trabajan en las maniobras de liquidación y extinción.

Asimismo, en la localidad sevillana de Almadén, el Infoca continúa trabajando para el remate y liquidación del fuego junto a un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agente de medio ambiente.

Declarados dos incendios forestales en Badajoz

En cuanto a los incendios en Extremadura, se han declarado dos, en concreto en Medellín y Campanario, según ha informado el Plan Infoex de la Junta de Extremadura a través de sus redes sociales. En torno a las 14:30 horas se ha activado el nivel 1 de operatividad en ambos incendios, aunque sobre las tres del mediodía ya se ha desactivado el nivel 1 en el de Campanario.

En las labores de extinción del fuego de Medellín se han desplegado tres unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos. En el de Campanario, los efectivos se componen de una unidad de bomberos forestales, dos medios aéreos y un agente del medio natural.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla

Tensión en el aeropuerto de Bilbao durante la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla

Publicidad

Sociedad

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Javier Calvo y Javier Ambrossi hablan después de su reconocimiento en el Festival de Cannes en Francia.

Los Javis se convierten en el auténtico fenómeno de Cannes

Tablas de surf para salvar vidas en la playa de Zarauz

Tablas de surf para salvar vidas en la playa de Zarauz

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra
ESTAFA BANCARIA

Detienen a dos jóvenes acusados de vaciar cuentas bancarias desde móviles robados en Barcelona

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
EL ROCÍO

Un caballo desbocado hiere a un menor de 16 años tras arrollarle en El Rocío, Huelva

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 24 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Comunidad de vecinos
Alicante

Dos años de cárcel a una presidenta de comunidad por cargar 190 recibos a una vecina fallecida en Alicante

Llegó a cobrar cerca de 80.000 euros.

Ambulancia de 112 Emergencias Sanitarias de Castilla y León

Trasladado al hospital un músico herido por el derrumbe parcial de un escenario en Salamanca

Policía Local de Palma

Detenido un hombre por encerrar a sus tres compañeros con un candado y amenazarlos con una navaja en Mallorca

Camión de bomberos de Málaga

Evacuadas cuatro personas por el incendio de una vivienda en Málaga

Publicidad