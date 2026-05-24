Diez incendios registrados en Andalucía y Extremadura este fin de semana

Los servicios de extinción de incendios forestales de Andalucía y Extremadura, el Infoca y el Infoex, han intervenido este fin de semana en varios fuegos declarados en distintos puntos de las comunidades autónomas. En concreto, se ha actuado en diez incendios, de los cuales cinco ya han sido controlados o extinguidos.

En Andalucía, el Plan Infoca ha declarado en la tarde de este domingo un incendio forestal activo en el paraje La Juaida, ubicado en el municipio almeriense de Viator. Según ha informado el servicio, el fuego se ha declarado poco después de la 1 del mediodía en dicho paraje. Asimismo, el Infoca ha indicado a esta agencia que el incendio no se encuentra cerca de recintos urbanos.

Hasta dicha ubicación se han movilizado un total de seis efectivos del Infoca, compuestos por un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

Paralelamente, el Plan Infoca ha dado a conocer que ha gestionado durante este fin de semana un total de ocho incendios repartidos en la comunidad andaluza, de los cuales cinco ya han sido extinguidos. Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de X, los ocho fuegos forestales declarados en Andalucía han sido en Almería, Adamuz, Alhama de Granada, Almonte, Minas de Ríotinto, Pizarra, Almadén de la Plata y en Lanjarón (Granada), siendo este el último en activarse en la jornada de este domingo.

Para el incendio forestal de la localidad granadina de Lanjarón, el Infoca ha movilizado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como una autobomba. Mientras tanto, el incendio del municipio granadino de Alhama de Granada como el de Almadén de la Plata se encuentran controlados, y los efectivos del Infoca trabajan en las maniobras de liquidación y extinción.

Asimismo, en la localidad sevillana de Almadén, el Infoca continúa trabajando para el remate y liquidación del fuego junto a un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agente de medio ambiente.

Declarados dos incendios forestales en Badajoz

En cuanto a los incendios en Extremadura, se han declarado dos, en concreto en Medellín y Campanario, según ha informado el Plan Infoex de la Junta de Extremadura a través de sus redes sociales. En torno a las 14:30 horas se ha activado el nivel 1 de operatividad en ambos incendios, aunque sobre las tres del mediodía ya se ha desactivado el nivel 1 en el de Campanario.

En las labores de extinción del fuego de Medellín se han desplegado tres unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos. En el de Campanario, los efectivos se componen de una unidad de bomberos forestales, dos medios aéreos y un agente del medio natural.

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