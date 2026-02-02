Detienen a Julio Herrera Nieto, uno de los diez delincuentes más buscados, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

La Policía Nacional ha detenido en Gerena (Sevilla) a Julio Herrera Nieto, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los diez delincuentes más buscados.

Tal y como ha detallado la Policía Nacional a través de la red social 'X', el arrestado, reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres, ha sido buscado por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El arrestado, en paradero desconocido

Su primera detención se produjo en 2018, cuando varios miembros de la organización a la que pertenecía se dedicaban al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente a través de diferentes testaferros.

A pesar de que fue condenado por estos hechos y no llegó a ingresar en prisión por estar en paradero desconocido. Por este motivo, desde octubre de 2024, se priorizaron las gestiones para su localización y con ello se le incluyó en la lista de los diez más buscados.

El fugitivo hizo por eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización. Después de varias gestiones policiales, todo apuntaba a que el prófugo se encontraba en Toledo.

No obstante, los agentes constataron con sus investigaciones que Julio Herrera posiblemente se encontraba en la localidad sevillana de Gerena. Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo, y con ello, desplegaron un operativo para su detención el pasado 30 de enero, siendo necesaria la participación de funcionarios del GOES por la peligrosidad del prófugo.

Tal y como detalla la página de la Policía Nacional, el detenido tiene 57 años, de complexión atlética, 1,73 metros de altura, calvo y de ojos claro. Está calificado de peligrosidad alta y buscado por delito contra la salud pública, tenencia ilícita de arma y blanqueo de capitales.

Detenidos seis de los diez fugitivos más buscados

Tras el lanzamiento de esta campaña ya han sido seis los prófugos localizados por la Policía Nacional. Es el caso de Daniel Vázquez Patiño, uno de los 10 fugitivos más buscados en España.

El fugitivo fue arrestado en A Coruña. Tal y como corroboró Ministerio del Interior en un comunicado, el pederasta trató de huir por los tejados, amenazó con precipitarse al vacío y con atentar contra la integridad física de los agentes con un objeto punzante.

Daniel Vázquez Patiño, con complexión física obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones, está acusado de delitos de agresión sexual a menores cometidos desde el año 2012 hasta 2016.

Dichos delitos se corresponden a diversas agresiones sexualesa la hija de su expareja menor de edad. Otra de las víctimas fue una amiga de la hija de su expareja que se quedaba a dormir en el domicilio, a quien también agredió sexualmente.

