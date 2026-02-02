Adif suspende los últimos trenes de este lunes en la línea Madrid-Barcelona por mantenimiento

Adif solicita a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona suprimir los últimos trayectos de este lunes, puesto que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Se trata de una decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria, con lo que busca disponer de un periodo "adecuado" para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

La medida se pone en marcha a partir de este mismo lunes y únicamente en ese corredor, lo que posibilitará a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Los trenes suspendidos

De esta manera, Renfe suprime desde este lunes los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 horas y las 21:07 horas y, de vuelta, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05 horas.

La operadora pública va a mantener bloqueada la venta de billetes para estos horarios de manera temporal. Teniendo en cuenta estas suspensiones, Renfe ha reubicado a los viajeros en trenes en doble composición para asegurar la disponibilidad de plazas. También ofrecerá a los clientes la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.

Avanzan los trabajos en Adamuz

Mientras tanto, los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el sur y el centro de la Península avanzan en Adamuz con la finalidad de retomar la circulación de la alta velocidad lo antes posible. También continúa la investigación del accidente que ha costado la vida de 46 personas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue defendiendo la seguridad del ferrocarril.

Desde el pasado 18 de enero, la alta velocidad se encuentra suspendida después de que un tren Iryo descarrilara y colisionara con un tren Alvia, un accidente que provocó la muerte de 46 personas, tras el fallecimiento de una mujer que se encontraba en la UCI desde el día del accidente.

