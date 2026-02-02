Más de un centenar de personas en Jerez no pueden regresar a sus casas: "Se nos presenta una semana complicada"

Llueve sobre mojado en Jerez de la Frontera. Casi 19 litros por metro cuadrado han caído en una hora en la ciudad entre las siete y las ocho de la mañana. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha pedido precaución "se nos presenta una semana muy complicada", ha señalado ante las previsiones meteorológicas que se avecinan para los próximos días ya que se pueden llegar a registrar 100 litros en 12 horas.

El Guadalete entró en nivel rojo hace unos días tras alcanzar los 6,26 metros y 936,23 metros cúbicos por segundo. El río desde anoche, según los últimos informes, se encuentra a 5,9 metros "oscila entre el nivel naranja y el nivel rojo" señalan los técnicos tras la reunión celebrada este mediodía en el Puesto de Mando Avanzado. La crecida es descendente señalan los expertos, aunque eso sí, lo hace muy lentamente.

La Policía Local en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de la población está vigilando con drones el estado del río Guadalete. La situación de emergencia continúa de ahí que desde el Puesto de Mando Avanzado instalado la semana pasada en La Cartuja encabezado por la Junta de Andalucía se solicita prudencia. Las intensas lluvias que se esperan en los próximos días, así como la altura del río que casi alcanza los seis metros hace que los desalojos se mantengan por precaución.

Robos a desalojados

Actualmente siguen desalojadas de sus viviendas en torno a 150 personas de los núcleos rurales La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de las Pachecas. De este centenar de personas, un total de 38 están realojados entre el Albergue de Inturjoven, Cáritas El Portal y distintos hoteles.

La mayoría de los desalojados tienen sus viviendas inundadas otros continúan fuera de sus hogares por prevención. Muchos de estos vecinos han denunciado en las últimas horas los robos que están sufriendo. Hay familias que al volver a sus casas se han encontrado que el dinero y joyas que tenían había desaparecido.

