Atrapan a Daniel Vázquez Patiño, uno de los pederastas más buscados de España, acusado de violar a una niña

Uno de los delincuentes más buscados de España, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años, ha sido detenido en A Coruña.

Se trata de Daniel Vázquez Patiño, que ha intentado apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que formaba parte del dispositivo habilitado para el arresto.

El fugitivo, que ha sido arrestado en Meicende, una aldea de Arteixo (A Coruña), figuraba en la lista de diez más buscados por la Policía. Tiene 46 años, complexión obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

En una nota emitida el pasado noviembre, el Ministerio de Interior describió a este delincuente como "altamente peligroso". Era uno de los tres fugitivos gallegos más buscados, junto a Martiño Ramos, el profesor arrestado en Cuba tras huir a esa isla después de ser condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales con sadismo a una menor, además del traficante Juan Miguel García Santos.

Con la detención de Vázquez Patiño ya han caído cinco de los diez más buscados de 2025. El último hasta hoy era Juan Herrera Guerrero, autor de delitos de corrupción de menores y extorsión y arrestado en Nicaragua hace una semana.

