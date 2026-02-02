Coches solidarios para volver a empezar más de un año después de la DANA

Más de doce meses después, los problemas de movilidad persisten en las zonas damnificadas por la DANA. La recuperación no ha terminado para muchas personas. El 29 de octubre de 2024, miles de coches se perdieron y muchas familias siguen esperando ayudas para poder hacer frente a los gastos que la misma ocasionó. Aquel fatídico día, su vida les cambió para siempre y las consecuencias son todavía visibles en las calles y notables en su día a día. La falta de vehículos limita el acceso al trabajo, a la sanidad o a la educación. Por este motivo, la Fundación Solidaria sobre Ruedas ha vuelto a dar un paso al frente.

Esta mañana, la entidad ha realizado una nueva entrega de coches solidarios destinados a personas que desde entonces todavía no habían podido recuperar su autonomía. Tras esta acción, la Fundación alcanza los 560 vehículos donados desde que dio comienzo esta iniciativa, tras las catástrofe.

Al comienzo del acto, representantes de la Fundación han tenido unas palabras para los presentes en las instalaciones del Circuito Ricardo Tormo. "Aquí no importa la Fundación, importan las personas". Por su parte, han insistido en que el proyecto sostiene la idea de comunidad, familia y apoyo. También, han aprovechado para recordar que es la entrega número 19 y además han reconocido la colaboración de empresas que lo hacen posible. A continuación, se ha hecho entrega de las llaves a los familiares afectados, quienes las han recibido con emoción y alegría, tras todo este tiempo de espera. Asimismo, han agradecido entre abrazos esta ayuda tan importante que les facilita sus rutinas y cualquier desplazamiento.

Entre ellos, María José de Massanassa, que perdió los coches de su familia, ha querido reivindicar el mal estado del municipio y ha explicado que todos estos meses se ha visto obligada a desplazarse a pie o a depender de compañeros y conocidos. "La alegría de la casa", dice conmocionada. Asegura que este gesto les ha devuelto la felicidad y que lo recordarán toda la vida.

Angelo de Catarroja también ha recibido hoy su nuevo coche y cuenta al equipo de Antena 3 Noticias el "golpe de realidad tan duro" que atravesó, sumándose a ello la pérdida de su perrita tras la DANA. Poder volver a desplazarse por sus propios medios cuenta que es olvidarse de retrasos y de la dependencia constante del transporte público.

Paola, de 27 años, y vecina del mismo municipio cuenta que perdió también su medio de desplazamiento y que a pesar de conseguir un coche por 500 euros afectado por la DANA, este solo fue un parche que siguió dando problemas. Hoy, se muestra ilusionada ante la posibilidad de volver a moverse con normalidad, dejando atrás la incertidumbre.

Fundación Solidaridad sobre Ruedas insiste en que la necesidad sigue siendo urgente y renueva su llamamiento a la colaboración ciudadana a través de las donaciones. Gracias al apoyo de entidades, empresas y particulares, el proyecto continúa convirtiendo la solidaridad en soluciones concretas, ayudando a quienes aún padecen las secuelas materiales de la DANA. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de la web www.solidaridadsobreruedas.com.

