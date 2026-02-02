Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mata a tiros a su madre en su casa de Arona, Tenerife

El presunto homicida dejó una carta en la vivienda en la que se localizó el cuerpo de la mujer.

Ángela Clemente
Suceso escalofriante el que conocemos este lunes. La Guardia Civil está investigando la muerte violenta de una mujer en la urbanización Sunflower, en Costa del Silencio, en la localidad tinerfeña de Arona, que según publica 'Canarias7', habría ocurrido a manos de su hijo, quien habría propinado varios disparos a la mujer.

El medio citado señala que en la vivienda en la que se localizó el cuerpo de la mujer, también se encontró una carta manuscrita del presunto homicida.

El hombre habría huido en un vehículo, pero la Guardia Civil lo detuvo y, según avanzó Televisión Canaria, está en los calabozos de ese cuerpo policial en Playa de las Américas.

El pasado mes de diciembre, conocíamos un suceso similar, en este caso en Madrid. Una mujer de 49 años murió tras sufrir múltiples puñaladas en el cuello y la espalda. Su hijo, que fue detenido, le asestó más de 50 puñaladas por todo el cuerpo con un cuchillo pequeño.

El suceso ocurrió en la vivienda en la que residía la víctima en la calle Bravo Murillo, del barrio madrileño de Tetuán. La Policía Nacional investiga los hechos en colaboración con agentes de la Policía Municipal.

