VÍDEO: El momento en que detienen en Huelva a uno de los 10 fugitivos más buscados

Rosario Miñano
Publicado:

José María Pavón Pereira ha sido detenido por la Policía Nacional en Huelva. Era uno de los 10 prófugos más buscados por la justicia por un delito de doble asesinato. El detenido había sido acusado de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento .

La investigación se inició el pasado año cuando se emitió una reclamación judicial para la detención de un hombre al que se le buscaba por haber cometido dos asesinatos en Huelva en 2019.

Ese mismo año fueron localizados los cuerpos de dos personas en un pozo. Una de las víctimas apareció con un disparo de escopeta en el pecho y el otro con múltiples lesiones con un objeto contundente que le habrían provocado la muerte.

Tras agotar las habituales vías de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña 'Los 10 más buscados', que tiene como fin obtener información de los fugitivos por parte de los ciudadanos. Así fue como se consiguió dar con el paradero de este prófugo: estaba oculto en una nave lejos de la población.

Escondido en una nave en Cartaya

Los investigadores descubrieron que el hombre, ahora arrestado, vivía escondido en una nave alejada de la localidad de Cartaya (Huelva).

Tras numerosas gestiones en el lugar los agentes observaron la salida de un vehículo en cuyo interior viajaba un varón cuyas características físicas era similar al fugado y, tras dar el alto al turismo, fue identificado y se procedió a su detención.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. La colaboración ciudadana es fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.

Ya han sido localizados tres de los diez prófugos incluidos en la campaña.

