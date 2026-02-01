Ocupan la casa y roban los documentos de un hombre de 90 años para contratar telefonía y seguros

El clan de estafadores ocupó ilegalmente la casa de un anciano de 90 años en Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza. El anciano se encontraba interno desde hacía más de dos años en un centro geriátrico y desconocía la situación de su vivienda. Obtuvieron los datos del propietario de distintos documentos de su domicilio y contrataron a su nombre todo tipo de servicios: 15 seguros, 16 líneas móviles o seis pólizas de salud.

Detenido el clan familiar

Han sido detenidas 14 personas. Tres de ellas vivían en la casa ocupada y el resto se beneficiaba de las estafas a costa del anciano perjudicado. El hombre de 90 años desconocía, que le habían ocupado la casa y las estafas que estaba sufriendo. Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos el pasado mes de julio después de geolocalizar el teléfono del hombre en un robo con fuerza cometido meses atrás en Ejea de los Caballeros. La pregunta que se hicieron los investigadores fue: ¿que hace un nonagenario dando "palos" fuerza en Ejea de los Caballeros?

El hombre estafado estaba ingresado en una residencia de ancianos

Las unidades de investigación de la Guardia Civil constataron que el titular de dicho número poseía una vivienda en esa localidad y que estaba interno en un centro geriátrico para su cuidado desde hacía más de dos años debido a su avanzada edad.

Los agentes comprobaron la vivienda y descubrieron que estaba ocupada ilegalmente por varias personas de una misma familia. Habían realizado un enganche ilegal al alumbrado público, a pesar de que en dicha vivienda estaba dado de alta el suministro de luz, para ocultar el aumento del consumo de electricidad y no levantar sospechas de su estancia.

Multitud de contrataciones y compras a costa de la víctima. Una vez obtenida la identidad de los moradores y tras una investigación de varios meses de duración, se averiguó que habían obtenido datos personales y bancarios de la víctima de documentos que poseía en su vivienda. Los utilizaron para usurpar su identidad y contratar multitud de seguros a su costa, además de comprar numerosos efectos a nombre del perjudicado y de contratar una tarjeta para obtener dinero en efectivo. En total contrataron 15 seguros, 13 de vehículos y dos del hogar, 16 líneas telefónicas y seis pólizas de salud, siempre a cargo de la cuenta bancaria de la víctima. Todos los beneficiarios de estos servicios pertenecían a la misma familia de los sospechosos.

Los delitos suman un buen número de años de cárcel

Se les atribuyen los delitos de usurpación de inmueble continuado, estafa, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, contra la intimidad y pertenencia a grupo criminal. También han sido localizadas e investigadas otras once personas que obtenían los beneficios. La investigación ha revelado que los implicados se aprovecharon de la especial vulnerabilidad de la víctima. La actuación de la Guardia Civil ha permitido bloquear la cuenta bancaria del perjudicado y los cargos pendientes de cobro,evitando que la estafa alcanzase una cuantía muy superior. La vivienda usurpada ha sido recuperada y ha quedado precintada. En la explotación de esta operación, de nombre “Corviza” a cargo de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, han participado también en apoyo otras Unidades de la Guardia Civil en Zaragoza y la colaboración de la Policía Local.