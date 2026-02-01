La familia del joven vallisoletano asesinado en Burgos reclama una sentencia ejemplarizante

Han pasado casi dos años, pero el dolor no remite. El dolor por la pérdida de Sergio. Por una pérdida “absurda, sin sentido alguno” como reconoce Carla Delgado, su hermana. “¿Por responder con un sí a una pregunta?, ¿es posible que te maten por algo así?”, se cuestiona. Con ese “sí” respondió Sergio Delgado a un joven que le preguntó si era de Valladolid. La reacción, según los testigos, fue un puñetazo que resultó mortal. Sergio cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Nada pudieron hacer por salvar su vida. Tenía 32años. Disfrutaba con sus amigos de una despedida de soltero en una zona de ocio nocturno de Burgos.

Dos años de inmenso dolor

Ese día también se paró la vida de Carla y de sus padres Chus y Paco. “Yo ya no me pudo reír igual que antes, no puede sentir lo bonito igual que lo sentía antes. Pienso constantemente en mi hijo”, reconoce Chus Franco, madre de Sergio. “Estamos incompletos, ya nunca más estaremos completos”, señala con dolor el padre, Paco.

Juicio con jurado popular

Ahora llega el momento de la justicia. Este lunes, día 2 de febrero, comienza el juicio por la muerte de Sergio. Será con jurado popular en la Audiencia Provincial de Burgos y la familia de Sergio está nerviosa. Es inevitable y muy duro, reconocen. “Estoy rara, ausente, pero con los pies en la tierra. Sólo quiero que no vuelva a ocurrir más. Es la única manera de liberar un poco ese dolor, que obtengamos una sentencia que tenga que ver con la intencionalidad. Que sirva para que la gente no piense que esto puede pasar y ¡va, ya está!”, sostiene Chus. Paco reconoce que nada les va a consolar “ porque la muerte no se puede sustituir por una condena, y menos por la muerte de un hijo”, aunque espera la máxima condena posible. Carla sabe que van a ser jornadas muy difíciles para la familia pero cree que la pena debe ser “ejemplarizante”. La Fiscalía pide para el acusado una pena de 12 años de prisión por un delito de homicidio con dolo. La familia eleva esa pena a 20 años por asesinato. El juicio se desarrollará en cinco sesiones que comenzarán el lunes con la selección de los miembros del jurado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.