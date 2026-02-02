Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Policía advierte del aumento de robos en coches por la baliza V-16

La Policía Nacional de Granada ha recibido 109 denuncias de robos de balizas en vehículos aparcados en las calles coincidiendo con la obligatoriedad de llevar en el coche el dispositivo V-16.

Eduardo Siles
Publicado:

Cuesta unos 40 euros pero se puede revender en el mercado negro por 10 euros. Las balizas se han convertido en el nuevo objetivo de los ladrones de coches. La baliza V-16 es un sistema de luz que avisa de una emergencia al resto de conductores y que busca sustituir a los triángulos en caso de accidente o avería en carretera y es obligatorio llevarlo en el coche desde el 1 de enero de 2026.

Desde la Jefatura Superior de Andalucía Oriental de la Policía Nacional avisan de un aumento de robos a raíz de la obligatoriedad de la baliza V-16. En concreto se han recibido 109 denuncias en este último mes. La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para reducir este aumento de robos en coches.

En concreto se ha reforzado la vigilancia con algunos agentes a pie en la zona norte de Granada y también se ha reforzado los turnos de las patrullas Z en el barrio de Albayda y en el Polígono de Almanjayar. Aunque todas las zonas de la ciudad se han visto afectadas por este tipo de robos.

En total se ha detenido a 12 personas y también se ha identificado a casi una veintena involucradas en estos robos en el interior de vehículos. La mayoría de los detenidos por las balizas son multirreincidentes y además suelen verse involucrados varios coches en cada secuencia de robos.

Consejos Policía para evitar robos

La Policía Nacional recomienda una vez más no dejar a la vista absolutamente nada que pueda ser reconocible desde el exterior de un coche. Aseguran que lo que no se ve no existe. Y en concreto sobre las balizas, recomiendan apuntar el número de IMEI de tu baliza, se trata de un código de 15 dígitos único y exclusivo en cada baliza y que permitiría a los agentes devolver esa baliza a su propietario en caso de encontrarlas.

Además se recomienda que ese código IMEI se incluya en las denuncias que se realicen sobre el robo de coches. Policía Nacional asegura que está realizando un seguimiento del número de serie de las balizas robadas para poder averiguar quién las vende o las compra de forma fraudulenta.

