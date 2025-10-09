Las horribles prácticas sexuales de un padre con la hija de 10 años de su pareja en Cantabria

La Audiencia Provincial de Cantabria, en una sentencia que aún no es firme, ha condenado a un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja, cuando tenía tan solo 10 años. Cometía actos deleznables con ella, la grababa durante las violaciones, la obligaba a ver pornografía y la fotografiaba desnuda. Todo esto dos o tres veces por semana durante años, según ha asegurado el acusado.

Todo sucedía en Cantabria, según cuenta la víctima en su testimonio que fue grabado al día siguiente de la detención del agresor. Ella tenía 10 años, cuando el hombre iba a su habitación mientras la madre de la menor estaba en el cuarto matrimonial con el teléfono móvil, y no era consciente de lo que pasaba a pocos metros de ella . El padrastro le pedía que se hiciera fotos sin ropa en el baño y se las enviara por WhatsApp, también le enseñaba pornografía y al no entender la situación ella cumplía lo que le pedía. Llegando a ser grabada durante los abusos.

La joven testificaba que "confundía lo que le hacía el hombre con el amor de un padre" y comentaba que nunca dijo nada porque le decía que si se enteraba su madre, le iban a meter en la cárcel. Por suerte, un día la madre descubrió las violaciones porque discutió con el agresor y cabreada le miró el móvil. Inmediatamente ella acudió a la policía y el hombre ingresó en prisión provisional.

Pena impuesta por el Tribunal

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha sentenciado una pena de prisión de 16 años y medio, por un delito continuado de agresión sexual con penetración, de un delito de elaboración de pornografía infantil y de un delito de exhibicionismo. Además, le ha impuesto una medida de libertad vigilada durante diez años; le ha retirado todo poder para la patria potestad por un periodo de 18 años; también le ha inhabilitado para trabajar con menores durante treinta y cinco años, y le prohíbe acercarse y comunicar con la chica por un periodo de 29 años.

En cuanto al concepto económico y de responsabilidad civil, le condena al pago de una indemnización de 20.000 euros por daño moral a la víctima.

Confesión en el juicio

El agresor reconoció todos los hechos durante el juicio, reconociendo los actos terribles que la menor sufrió durante meses y que le han acarreado graves problemas personales. "Aprovechaba que estaba al cuidado de ella y me encargaba de acostarla por las noches en su dormitorio", comunicaba el agresor, que actuaba de esta forma para poder abusar de ella. "Esto llegó a ocurrir en numerosas ocasiones, hasta incluso dos o tres veces por semana", señalaba.

El hombre también ha corroborado que su relación con la víctima era como de padre e hija, ya que estaba casado con su madre. Finalmente comunicaba que los abusos comenzaron desde que llegaron a España procedentes de Perú en febrero de 2024 y hasta octubre de ese año.

