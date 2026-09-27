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CRISIS MIGRATORIA

Investigan una agresión sexual a una menor de 17 años en Ceuta

La víctima es una menor migrante de 17 años, y los hecho habrían ocurrido en un asentamiento situado junto a la playa del Trampolín.

Playa del Trampolín

Playa del Trampolín Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La jornada del sábado estuvo marcada en Ceuta por la detención de dos hombres, de 42 y 21 años, acusados de estar relacionados con una presunta agresión sexual a una menor migrante de 17 años en un asentamiento situado junto a la playa del Trampolín.

La Policía Nacional acudió a la zona después de recibir un aviso por los gritos de varios menores, y según información de la Cadena Ser, "la joven se encontraba semiinconsciente y en un estado de salud deteriorado". Los agentes localizaron a la menor saliendo de una de las casetas, y la trasladaron al Hospital Universitario de Ceuta para recibir atención médica. Además, se activó el protocolo de asistencia previsto para las víctimas de delitos sexuales. Los dos sospechosos quedaron detenidos mientras continúa la investigación.

El suceso se produjo en un momento especialmente complicado para la ciudad, donde todavía permanecen numerosos migrantes en asentamientos improvisados. Durante el día, las fuerzas de seguridad también realizaron un dispositivo para identificar a menores que permanecían en la calle, y trasladarlos a los recursos de acogida habilitados.

Unas 20.000 personas asistieron a la marcha 'Por la Dignidad'

La situación de Ceuta también provocó una movilización en Madrid. Miles de personas participaron en una manifestación 'Por la Dignidad' convocada por Sociedad Civil Española, para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar la convocatoria de elecciones generales.

La marcha recorrió el centro de la capital y contó con la presencia de dirigentes políticos como Santiago Abascal y Miguel Tellado. La Delegación del Gobierno calculó la asistencia en unas 20.000 personas, mientras que los organizadores elevaron considerablemente esa cifra.

Abasca y Tellado coincidieron en reclamar elecciones, aunque mantuvieron sus diferencias sobre la propuesta de recurrir al artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno.

El secretario general del PP defendió la necesidad de "echar al Gobierno" y, utilizando el término empleado por su partido para referirse a quienes entraron irregularmente en Ceuta, "a los invasores", y acusó al Ejecutivo de una "negligencia máxima" durante la crisis.

El líder de VOX volvió a reclamar, por su parte, que el Congreso active el procedimiento previsto en el artículo 102 y reprochó al PP que no apoye esta iniciativa.

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