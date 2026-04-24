VÍDEO: Un conductor ebrio cae a las vías del tren en Sevilla y provoca retrasos ferroviarios

Un conductor ebrio provocó retrasos en la circulación ferroviaria en Sevilla tras caer con su vehículo a las vías del tren en la calle Gea. El suceso tuvo lugar en torno a las 05:00 horas, cuando el hombre, que circulaba por la zona, se equivocó de camino y terminó invadiendo la infraestructura ferroviaria.

Según informó Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial en la red social X, los Bomberos de Sevilla actuaron para retirar el vehículo de las vías en un operativo coordinado con la Policía Local y Adif. La intervención permitió restablecer la normalidad en el tráfico ferroviario en aproximadamente 20 minutos.

El conductor resultó ileso en el incidente, aunque las pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente revelaron que superaba en más de cinco veces la tasa máxima permitida. La Policía Local ha abierto una investigación sobre lo ocurrido y ha instruido diligencias contra el implicado.

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