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Netanyahu revela que fue operado de un cáncer en la próstata y lo ocultó para no publicarlo en el punto álgido de la guerra

El primer ministro israelí ha revelado que fue operado de un tumor maligno en la próstata, pero ya está recuperado.

Imagen del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Netanyahu revela que fue operado de un cáncer en la próstata y lo ocultó para no publicarlo en el punto álgido de la guerra | Europa Press

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer de próstata hace más de un año, algo que ya era público, lo que no se conocía es que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo "completamente exitoso", tal y como ha comunicado este viernes la oficina del mandatario.

Retrasó el comunicado

Netanyahu pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico "para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel". "Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana", rememora el documento difundido este mismo viernes, donde se explica que el 29 de diciembre de 2024 Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigno de la próstata.

Tras esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se vislumbró "un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata". Entonces, un examen más exhaustivo reveló que se trataba de un cáncer benigno de próstata "sin metástasis". "Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada", destaca el informe para añadir que Netanyahu optó por la segunda opción y que el tratamiento fue "un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión".

En cualquier caso, Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que se someterá a una cirugía para extirparle la próstata en el Hospital Hadassah de Ein Karem (suroeste de Jerusalén), lo que le obligará a permanecer ingresado durante varios días.

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