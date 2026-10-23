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La diputada francesa Nathalie Coggia, sobre las protestas: "Hay que impedir que los grupos violentos vuelvan a actuar"

La diputada señala que las protestas y los disturbios no ocurren solo en Francia, sino también en otros países europeos

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Entrevista a Nathalie Coggia, diputada en la Asamblea francesa | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Las protestas en Francia continúan, y los estudiantes han vuelto a salir a las calles de París. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que quiere prohibir las manifestaciones que no estén permitidas para proteger las tiendas y los edificios públicos. El sábado hay convocada una gran protesta en todo el país.

La diputada francesa Nathalie Coggia ha asegurado que Francia está preparada para evitar que se repitan los disturbios vividos el pasado fin de semana, considerados los más graves hasta ahora. "Creo que las elecciones del último fin de semana se han aprendido y que el dispositivo que se va a implementar este fin de semana va a ser capaz de dar respuesta a lo que pueda ocurrir", afirmó Coggia.

Aunque reconoció que puede "que haya otra vez grupos violentos de extrema izquierda o delincuentes oportunistas que vuelvan a apuntarse a estas manifestaciones".

La diputada ha diferenciado entre los manifestantes pacíficos y quienes recurren a la violencia, argumentando que "detrás de las manifestaciones hay que distinguir dos cosas muy diferentes". Según ella, muchas personas salen a la calle de forma pacífica para reclamar mejores condiciones económicas o más recursos para la educación. "Hay que distinguir estas personas de otras que son personas violentas y que aprovechan estas movilizaciones para romper y robar", los cuales son "los primeros responsables de la violencia".

"No debemos aprender a convivir con este ambiente"

Desde París, la diputada también habló sobre el ambiente que se vive en la capital francesa, reconociendo que a pesar de la preocupación por lo que sucede, "no debemos aprender a convivir con este ambiente, lo que tenemos que hacer es intentar que este ambiente no perdure".

A su juicio la respuesta no puede ser únicamente policial: "Claramente no nos podemos limitar a dar una respuesta de seguridad, también hay que entender las preocupaciones". Asimismo Coggia defendió que el Gobierno debe atender las demandas sociales y políticas de los ciudadanos, además de proteger el orden público, ya que asegura que "si no hacemos las dos cosas a la vez, nos equivocamos".

También ha hablado sobre las imágenes de violencia que llegan desde Francia, las cuales ha querido aclarar que la mayoría de las protestas fueron pacíficas. "El fin de semana pasado hubo cientos de miles de personas que manifestaron pacíficamente y, a lo mejor, estas imágenes no llegaron a las pantallas de los españoles", señaló, añadiendo que "lo que tenemos que ahora impedir es que estos grupos violentos, que parasitan un poco estas movilizaciones, puedan volver a actuar de la misma manera".

No son protestas aisladas

Coggia también situó lo que ocurre en el país francés dentro de un contexto europeo más amplio, recordando que en países como Bélgica, Italia, Albania o Serbia también se han producido movilizaciones y altercados: "Lo que está pasando en Francia no es una cosa aislada".

Según la diputada, las redes sociales juegan un papel clave, ya que permiten organizar a grupos violentos y animar a otras personas a sumarse a los saqueos. "Son capaces de hacer que otras personas que a lo mejor ya no estaban en la manifestación se apunten para robar y saquear en muchos sitios de Europa", concluyó.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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