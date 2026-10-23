Feijóo negocia con Vox un pacto para el Senado "para rentabilizar los votos no sanchistas"

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que mantiene negociaciones con Santiago Abascal para alcanzar un acuerdo electoral que permita al Partido Popular y Vox maximizar sus posibilidades de obtener escaños en el Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El líder del PP ha planteado que la formación de Abascal renuncie a presentar candidatos en aquellas provincias donde no tenga posibilidades de conseguir representación, a cambio de una posible compensación por parte de los populares.

En una entrevista en la cadena Ser, Feijóo ha reconocido que ambos dirigentes han abordado diferentes fórmulas para evitar la dispersión del voto y contrarrestar la alianza electoral entre el PSOE y Frente Amplio, que concurrirán juntos al Senado bajo la denominación 'Senado de Progreso'.

El candidato popular ha admitido que las conversaciones siguen abiertas y que todavía no existe un acuerdo definitivo. El plazo para presentar las candidaturas acaba el próximo lunes 26 de octubre, por lo que ambas formaciones disponen de pocos días para cerrar esta posible colaboración.

Pide a Vox que renuncie a algunas provincias

El líder del PP considera que la clave del acuerdo está en la disposición de Vox a retirar sus candidaturas en aquellas circunscripciones donde sus posibilidades de obtener un senador sean reducidas. De esta manera, los populares tratarían de concentrar el voto de ambos electorados para competir con la candidatura conjunta de la izquierda.

Según Feijóo, todo "dependerá de la voluntad de Vox, de si quiere renunciar a presentarse en provincias donde no tiene senador". "Y si eso es así, pues yo creo que se puede llegar a un pacto porque yo estoy de acuerdo en buscar alguna solución para rentabilizar los votos no sanchistas y que eso se pueda traducir en senadores", explicó.

"Sería lógico que Vox, en aquellas provincias donde no va a obtener senador, valore la posibilidad de no presentarse"

El presidente popular también dejó abierta la posibilidad de que su partido corresponda a esa renuncia con algún tipo de compensación política: "Sería lógico que Vox, en aquellas provincias donde no va a obtener senador, valore la posibilidad de no presentarse y que el Partido Popular corresponda a ese gesto", añadió.

Aunque Feijóo no concretó en qué consistiría ese "gesto", una de las posibilidades planteadas es que el PP facilite a Vox la designación de senadores autonómicos en aquellas comunidades donde los populares tengan capacidad para hacerlo.

Descarta retirarse de determinadas provincias

Las conversaciones también han incluido la posibilidad de que el propio Partido Popular renuncie a presentar candidatos en algunas circunscripciones para favorecer a Vox.

Según ha publicado El Mundo, esta alternativa llegó a plantearse durante las negociaciones. Sin embargo, Feijóo ha matizado que esa información está "desactualizada" y que actualmente no se contempla como una opción probable.

El dirigente popular ha reconocido que su formación estudió esa posibilidad, aunque ha insistido en que todavía no dispone de "información veraz y definitiva" sobre el desenlace de las conversaciones.

Por tanto, el escenario que parece centrar ahora las negociaciones es una posible retirada de Vox en determinadas provincias a cambio de una compensación por parte del PP, cuyo alcance todavía no se ha concretado.

Los senadores autonómicos, posible compensación

Una de las fórmulas que podrían facilitar el entendimiento sería la designación de senadores autonómicos, que no son elegidos directamente en las urnas, sino por los parlamentos de las comunidades autónomas.

Según los datos recogidos en la información, de los 267 integrantes del Senado, 209 son elegidos por sufragio directo y otros 58 mediante designación autonómica.

Vox ya cuenta con cinco senadores obtenidos gracias a acuerdos con el Partido Popular, por lo que ambas formaciones podrían recurrir nuevamente a este mecanismo para alcanzar un entendimiento.

No obstante, Feijóo no ha confirmado expresamente que esta sea la compensación ofrecida a Abascal, por lo que continúa siendo una posibilidad dentro de las negociaciones.

Contra la alianza del PSOE-Frente Amplio

El presidente del PP también ha aprovechado la entrevista para criticar la denominación elegida por la coalición de izquierdas para concurrir al Senado.

Feijóo considera que la candidatura 'Senado de Progreso' no debería utilizar ese nombre y ha vinculado sus críticas a diferentes investigaciones judiciales que afectan a personas relacionadas con esas formaciones.

En concreto, ha asegurado que unas fuerzas que "tienen 23 sumarios, más de 130 imputados, 131 con la hermana de Oscar Puente, y que han sumado" más de "1.400 años de cárcel" en posibles penas "no es progresista".

Estas cifras forman parte de las acusaciones políticas formuladas por el dirigente popular y no equivalen a condenas judiciales firmes contra las formaciones que integran la candidatura.

El lunes acaba el plazo

Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox entran ahora en su fase decisiva. El próximo lunes 26 de octubre concluye el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que ambas formaciones deberán decidir antes de esa fecha si concurren de manera independiente o establecen algún mecanismo de colaboración.

Feijóo ha reconocido que todavía no existe un acuerdo cerrado, pero ha mostrado su disposición a estudiar una fórmula que permita concentrar el voto de ambos partidos en determinadas circunscripciones.

El resultado de las conversaciones podría influir en la composición del próximo Senado, donde la alianza del PSOE y Frente Amplio tratará de disputar al PP la posición de primera fuerza.

Por ahora, la propuesta del líder popular pasa por que Vox renuncie a presentar candidatos allí donde tenga pocas posibilidades de conseguir representación. A cambio, Feijóo ofrece corresponder con "un gesto", aunque todavía no ha desvelado en qué consistiría.

¿Por qué es tan importante el sistema electoral?

A diferencia del Congreso de los Diputados, donde los ciudadanos votan listas cerradas y bloqueadas, en el Senado se elige directamente a los candidatos mediante listas abiertas. Este sistema favorece habitualmente a la candidatura más votada en cada provincia, que suele conseguir tres de los cuatro escaños en disputa, mientras que el cuarto corresponde a la segunda fuerza.

Esta particularidad explica la importancia de las negociaciones entre PP y Vox. Si ambas formaciones presentan candidatos por separado, podrían dividir parte de su electorado y facilitar que la alianza entre el PSOE y Frente Amplio consiga convertirse en la opción más votada en determinadas provincias.

El PSOE ha decidido concurrir junto a otras fuerzas de izquierda con el objetivo de mejorar sus resultados en la Cámara Alta, donde el Partido Popular disfrutó de una amplia mayoría absoluta durante la pasada legislatura.

Feijóo y Abascal buscan ahora una fórmula que les permita contrarrestar esa estrategia y aumentar sus opciones de representación.