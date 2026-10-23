Pedro Sánchez, optimista y defensor de los suyos: "Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este jueves en el programa 'La Revuelta' por seguir gobernando cuatro años más pese a reconocer errores como los casos de corrupción, entre ellos el de José Luis Ábalos, y asumir que también podría haber habido una mejor gestión ante la situación en Ceuta.

El líder del PSOE ha vuelto a defender la inocencia de su mujer y su hermano, se ha comprometido incluso a "pelear por la inocencia de dos personas que son inocentes, como David y Begoña". También ha sacado pecho sobre su gestión de la crisis migratoria de Ceuta aunque con matices: "Sin duda se podía haber gestionado mejor", reconoce para a continuación recordar: "Soy el presidente que más veces ha ido a Ceuta y Melilla".

El jefe del Ejecutivo ha señalado los casos de corrupción y se ha referido en concreto al protagonizado por el exministro José Luis Ábalos. "Crees conocer a la gente y, de repente, se desvela una cara en algunos colaboradores que te quedas helado", ha lamentado.

Responde con las pensiones antes los insultos de la oposición: "Ha estimado que lo "extraordinario" no es que la ultraderecha "avance" sino que haya "un Gobierno diferente" que "demuestra" que sus políticas funcionan. "Tiene su épica eso de ser la aldea gala, si insultan allá ellos. Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones o el salario mínimo".

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