Muere una mujer de 52 años apuñalada en el portal de su casa en Carabanchel

Este martes, una mujer de 52 años ha muerto tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito madrileño de Carabanchel.

Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid informan de que la agresión ha tenido lugar poco antes de las 15:00 horas en la calle Ontanilla, en el distrito de Carabanchel. Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima ha entrado en parada cardiorrespiratoria, que ha podido ser revertida por sanitarios de Samur Protección Civil y Summa 112. Más tarde, ha sido trasladada en estado crítico al hospital 12 de Octubre, donde ha fallecido.

El grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se han desplazado al lugar para investigar este crimen. De momento, no se ha localizado el arma con la que ha sido agredida la víctima y están abiertas todas las hipótesis sobre las causas.