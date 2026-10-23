Detienen al autor de la violación y asesinato de una mujer nueve años después gracias a técnicas de análisis biogeográfico

Ascensión tenía 55 años cuando fue abordada en el momento en el que se disponía a subir a su coche en su garaje en el barrio de Añaza, en Tenerife. Fue agredida sexualmente y asesinada brutalmente después. No había testigos y aunque tenían pruebas biológicas del autor, los investigadores no tenían un perfil claro del agresor ya que el asesino no estaba en las bases de datos policiales de ADN. La prueba clave llegó seis meses después del asesinato, con una nueva agresión a una mujer, cerca de este lugar. Allí los agentes recuperaron un pañuelo abandonado del agresor cuyo análisis biológico coincidió con el ADN del supuesto asesino de Ascensión. Esta prueba permitió a los investigadores centrar todas sus hipótesis en el vínculo entre ambos sucesos y en la posibilidad de que el autor residiera en la zona. Aun así el caso estuvo estancado muchos años. El trabajo concienzudo y meticuloso de los investigadores y la aplicación de novedosas técnicas de análisis biogeográfico ha permitido ahora dar con el asesino.

Para poder identificarlo los investigadores han empleado técnicas novedosas de origen biogeográfico que permitieron obtener una descripción física aproximada del autor. Se analizaron los marcadores genéticos para determinar la procedencia geográfica exacta de los ancestros del sospechoso. Esto acotó la búsqueda a una zona muy específica de las islas.

También se han usado técnicas de cribado genético para elaborar un árbol genealógico para lo que fue necesario un trabajo minucioso que les llevó a consultar archivos históricos, libros de registros parroquiales de principios del siglo XIX remontándose incluso al tatarabuelo del sospechoso cruzando apellidos y parentescos. Una de las principales logros de los investigadores ha sido conseguir este resultado con un ADN parcial.

El resultado ha sido la identificación y posterior detención esta semana del autor, que en el momento del crimen, en octubre de 2017, tenía 22 años.

Según ha informado la Policía Nacional, en este tiempo el autor podría haber cometido decenas de agresiones, es por eso que la investigación sigue abierta y hacen un llamamiento a otras posibles víctimas para que denuncien los hechos.