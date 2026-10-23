Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Tenerife

Detienen al autor de la violación y asesinato de una mujer nueve años después gracias a técnicas de análisis biogeográfico

La Policía Nacional de Tenerife cierra así una compleja investigación que ha supuesto el cribado y análisis de varias generaciones de familiares hasta dar con el autor.

Detienen al autor de la violación y asesinato de una mujer nueve años después gracias a técnicas de análisis biogeográfico

Detienen al autor de la violación y asesinato de una mujer nueve años después gracias a técnicas de análisis biogeográfico

Publicidad

Gracia López
Gracia López
Publicado:

Ascensión tenía 55 años cuando fue abordada en el momento en el que se disponía a subir a su coche en su garaje en el barrio de Añaza, en Tenerife. Fue agredida sexualmente y asesinada brutalmente después. No había testigos y aunque tenían pruebas biológicas del autor, los investigadores no tenían un perfil claro del agresor ya que el asesino no estaba en las bases de datos policiales de ADN. La prueba clave llegó seis meses después del asesinato, con una nueva agresión a una mujer, cerca de este lugar. Allí los agentes recuperaron un pañuelo abandonado del agresor cuyo análisis biológico coincidió con el ADN del supuesto asesino de Ascensión. Esta prueba permitió a los investigadores centrar todas sus hipótesis en el vínculo entre ambos sucesos y en la posibilidad de que el autor residiera en la zona. Aun así el caso estuvo estancado muchos años. El trabajo concienzudo y meticuloso de los investigadores y la aplicación de novedosas técnicas de análisis biogeográfico ha permitido ahora dar con el asesino.

Para poder identificarlo los investigadores han empleado técnicas novedosas de origen biogeográfico que permitieron obtener una descripción física aproximada del autor. Se analizaron los marcadores genéticos para determinar la procedencia geográfica exacta de los ancestros del sospechoso. Esto acotó la búsqueda a una zona muy específica de las islas.

También se han usado técnicas de cribado genético para elaborar un árbol genealógico para lo que fue necesario un trabajo minucioso que les llevó a consultar archivos históricos, libros de registros parroquiales de principios del siglo XIX remontándose incluso al tatarabuelo del sospechoso cruzando apellidos y parentescos. Una de las principales logros de los investigadores ha sido conseguir este resultado con un ADN parcial.

El resultado ha sido la identificación y posterior detención esta semana del autor, que en el momento del crimen, en octubre de 2017, tenía 22 años.

Según ha informado la Policía Nacional, en este tiempo el autor podría haber cometido decenas de agresiones, es por eso que la investigación sigue abierta y hacen un llamamiento a otras posibles víctimas para que denuncien los hechos.

Interior recibe una alerta por amenazas yihadistas contra policías y manifestantes en España

Foto de archivo de la Policía Nacional

Publicidad

Sociedad

Foto de archivo de la Policía Nacional

Interior recibe una alerta por amenazas yihadistas contra policías y manifestantes en España

Imagen de archivo de una pareja dándose la mano

Tras el verano comienza la temporada alta de divorcios y rupturas de pareja en España

Agente de la Policía Local de Santander

Detenido tras forcejear con la Policía por una disputa por un taxi en Santander

Mossos d´Esquadra
Bandas juveniles

Los mossos detectan 34 grupos juveniles violentos en Cataluña y ponen en marcha un plan para erradicarlos y frenar su expansión

Salvamento Marítimo rescató a migrantes que habrían sido arrojados al mar cerca de Ceuta desde un buque militar marroquí
Ceuta

Salvamento Marítimo rescató a migrantes que habrían sido arrojados al mar cerca de Ceuta desde un buque militar marroquí

Detienen al autor de la violación y asesinato de una mujer nueve años después gracias a técnicas de análisis biogeográfico
Tenerife

Detienen al autor de la violación y asesinato de una mujer nueve años después gracias a técnicas de análisis biogeográfico

La Policía Nacional de Tenerife cierra así una compleja investigación que ha supuesto el cribado y análisis de varias generaciones de familiares hasta dar con el autor.

Imagen del episodio del pódcast 3x3N "Otra DANA"
DANA

Las riadas en el Mediterráneo: la gestión de las emergencias, las zonas inundables y el coste de los temporales, en el nuevo episodio de '3x3N'

Dos años después de la DANA de Valencia, las últimas lluvias torrenciales reavivan el miedo y plantean nuevas preguntas sobre la prevención, la respuesta ante las inundaciones y la construcción en zonas de riesgo, en el nuevo episodio de '3x3N'.

Imagen de la protesta

Tensión y cargas policiales durante una protesta para intentar frenar un desahucio en Vitoria

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Muere un hombre y una mujer resulta herida al chocar su motocicleta contra una cabra en Gualchos, Granada

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Publicidad