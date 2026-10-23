Un incendio calcina cinco vehículos en un aparcamiento de Leganés

Cinco coches han quedado calcinados esta madrugada en un aparcamiento al aire libre de la avenida de Orellana, en Leganés, Madrid, después de que un incendio se extendiera rápidamente por los vehículos.

El aviso se ha recibido en torno a las 3:30 horas de este viernes. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han trabajado para extinguir las llamas en un operativo coordinado por el supervisor Gregorio Laso.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, por el momento se desconocen las causas del incendio. La Policía Local de Leganés ya investiga lo ocurrido para esclarecer el origen del fuego.

Falta de visibilidad

Un incendio declarado en un aparcamiento subterráneo de Madrid calcinó por completo seis vehículos y causó daños en otros. El suceso tuvo lugar la noche del 31 de agosto de 2025, alrededor de las 22:00 horas, en la cuarta planta bajo tierra de un parking situado en la avenida del Mediterráneo.

La intervención de los equipos de emergencia se vio complicada por las condiciones del lugar. La profundidad del aparcamiento y la escasa visibilidad dificultaron las tareas para controlar las llamas, según explicó Antonio Marchesi, supervisor de guardia de Emergencias Madrid.

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