El desahucio en Vitoria a una familia con seis menores, respaldado por la vulnerabilidad del propietario

Una familia, con seis menores, ha sido desahuciada este viernes en Vitoria, en concreto, en el barrio de Sansomendi, hasta donde se han desplazado decenas de agentes de la Ertzaintza para contener a los cientos de personas que trataban de evitar el desahucio. El propietario de la vivienda, también considerado vulnerable, llevaba desde 2021 tratando de recuperar la que es su única casa y, a día de hoy, vivía con su hijo pequeño y su mujer embarazada en una habitación.

A primera hora de este viernes, un importante dispositivo de la Ertzaintza se ha desplegado en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa. El Sindicato Socialista de Vivienda había convocado una protesta para tratar de frenar el desahucio que finalmente se ha llevado a cabo pese a las protestas y las duras cargas policiales contra las decenas de personas que trataban de frenarlo sobre las 13:00 horas.

Incidentes y cargas policiales antes del desahucio

Un grupo de personas llevaban acampados en la zona desde anoche y, a primera hora de la mañana, coincidiendo con la llegada de la Ertzaintza, varias personas se colocaban en la entrada del domicilio. Los agentes de la Ertzaintza han realizado cargas policiales para poder llevar a cabo el desaojo de la familia, con seis menores, y que observaba todo desde la terraza de la vivienda.

La familia desalojada vivía de alquiler y el desahucio llevaba aplazándose desde hace cinco años. En el otro lado, el propietario, quien también está en situación de vulnerabilidad: vive con su mujer embarazada en una habitación y necesitaba recuperar su única vivienda.

Las protestas e incidentes se han saldado con al menos cuatro detenidos y una decena de menores heridos.

El Sindicato Socialista de Vivienda, que ha convocado para esta tarde una concentración de protesta en la Plaza de la Virgen Blanca, ha explicado que esta familia llevaba años residiendo en la misma vivienda y que la finalización del contrato de alquiler "amenazaba con dejar a toda la familia en la calle".

La portavoz del sindicato, Ixone Santa María, ha precisado que se trata de una familia numerosa y migrante.

"Ellos lo tienen muy claro y así lo dicen. Saben que sufren ese racismo inmobiliario y ese es uno de los motivos por el que durante un año entero no hayan podido encontrar una alternativa, y se encuentren hoy en la situación límite en la que están", ha indicado Ixone Santa María.

La respuesta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no les concede una alternativa habitacional y les ofrece el alberge municipal. El Consistorio de la capital alavesa argumenta que la familia cuenta con ingresos, bien por trabajo bien por el ingreso de ayudas públicas.

El Ayuntamiento ha asegurado que seguirá trabajando dentro de las competencias municipales para darle "una respuesta social en función de sus necesidades". En un comunicado, el Consistorio ha explicado que, "en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, los servicios sociales municipales realizan en cada caso particular una valoración, siguiendo el plan de intervención acordado de forma preventiva para evitar que se llegue a producir la pérdida".

En caso de llegar al desahucio o desalojo, si no hay otras alternativas, ha señalado que es el Departamento de Políticas Sociales el que "valora de forma individualizada qué se puede ofrecer como acogida de urgencia".

El Ayuntamiento ha precisado que le ha ofrecido "la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado". "Los Servicios sociales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente", subraya el Ayuntamiento de Vitoria.