Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno ejecuta un operativo "discreto" para desalojar a 200 migrantes del barrio del Príncipe

Han pasado 85 días desde la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta y la preocupación entre los ceutíes continúa. La ciudad sigue reclamando soluciones ante una situación que, lejos de normalizarse, amenaza con prolongarse en el tiempo. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya advirtió de que existe el riesgo de que la falta de normalidad termine convirtiéndose en la nueva normalidad.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este jueves en el programa 'La Revuelta' que la crisis migratoria de Ceuta "se pudo gestionar mejor". A punto de cumplirse tres meses de la entrada masiva, Sánchez ha admitido que el Ejecutivo pudo cometer errores, aunque ha defendido la actuación de las autoridades y ha argumentado que una respuesta más agresiva probablemente habría provocado "una cifra mayor" de víctimas.

Según los últimos datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma, alrededor de 15.000 migrantes continúan en Ceuta, entre ellos unos 3.300 menores. Mientras tanto, las consecuencias de la crisis siguen afectando a distintos ámbitos de la ciudad. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se está llevando a cabo un operativo "discreto y cuidadoso" en el barrio del Príncipe, con el objetivo de desalojar a 200 migrantes de viviendas privadas y garajes.

Este viernes nos despertábamos con la exclusiva del periódico Artículo 14, afirmando que un buque marroquí habría "arrojado" migrantes al agua durante la avalancha en Ceuta.

10 millones en ayudas al tejido empresarial

En el plano económico, el Gobierno ceutí cifra en 75 millones de euros las pérdidas directas derivadas de la crisis y sitúa en torno al 90 % la caída del turismo. Para tratar de reactivar la actividad, el Gobierno central y la Cámara de Comercio han movilizado 10 millones de euros en ayudas al tejido empresarial. Entre las medidas previstas figuran bonos de descuento del 25 % para las campañas de Black Friday y Navidad, además de iniciativas para modernizar los establecimientos, impulsar el consumo y favorecer el relevo generacional en los negocios.

En el ámbito sanitario, la presión asistencial también preocupa. Las urgencias hospitalarias han aumentado un 400 % y los servicios sanitarios han llegado a atender a unos 120 migrantes al día.

Incremento de la criminalidad del 80 %

A estas cifras se suman las denuncias por problemas de convivencia y el aumento de la preocupación por la seguridad. Vivas ha alertado de un incremento de la criminalidad del 80 %, mientras vecinos y comerciantes siguen reclamando medidas para recuperar la normalidad.

La jornada de este jueves ha estado marcada, además, por la operación de la Guardia Civil contra una ONG en Ceuta. Los agentes han realizado registros en varias instalaciones en el marco de una investigación sobre la presunta distribución de espray pimienta a migrantes para atacar a las fuerzas de seguridad. La actuación se ha saldado, según las informaciones publicadas, con al menos tres detenidos. La investigación continúa abierta.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.