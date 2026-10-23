RECURSOS ADAPTADOS
La Catedral de Sevilla permite descubrir su patrimonio a través del tacto
La visita, con motivo del 25 aniversario de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía, permitió descubrir el templo mediante maquetas, relieves y textos en braille.
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La Catedral de Sevilla también puede descubrirse con las manos. Sus recursos adaptados permiten que las personas con discapacidad visual se aproximen a la historia y la arquitectura de uno de los monumentos más emblemáticos de la capital andaluza a través del tacto. Una experiencia que han podido disfrutar miembros de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía durante una visita organizada con motivo del 25 aniversario de la entidad.
Los participantes, procedentes de distintos puntos de Andalucía, recorrieron diferentes espacios del templo acompañados por sus perros guía. Durante la jornada conocieron algunos de los recursos de accesibilidad que permiten acercarse al patrimonio catedralicio mediante reproducciones táctiles y documentación adaptada.
Para algunos asistentes, la experiencia tuvo un significado especial. Uno de ellos visitó por primera vez la Catedral a los 48 años, lo que puso de manifiesto la importancia de contar con herramientas que faciliten el acceso a la cultura y al patrimonio histórico.
Maquetas, relieves y braille para descubrir el templo
La visita comenzó en el Patio de los Naranjos, donde el grupo conoció la historia del espacio y algunas de las características arquitectónicas de la Catedral. Las reproducciones táctiles les permitieron reconocer formas y elementos del edificio que pueden resultar difíciles de interpretar sin información visual.
El recorrido continuó por el interior del templo, incluido el coro, donde los asistentes pudieron explorar mediante el tacto algunos de sus elementos. También utilizaron modelos adaptados para aproximarse a las vidrieras y comprender mejor sus características. Otro de los recursos destacados fueron los textos en braille con información histórica y patrimonial.
La visita incluyó asimismo la maqueta de la Catedral situada junto a la Puerta del Príncipe. Esta reproducción permite reconocer la estructura general del edificio, sus volúmenes y la distribución de sus principales espacios a través del tacto.
LA BUENA NOTICIA :)
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Un compromiso con la accesibilidad
La actividad se enmarcó en la celebración del 25 aniversario de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía. Los participantes llegaron al templo después de realizar un recorrido desde el Centro de Recursos Educativos Luis Braille y estuvieron acompañados por sus perros guía durante toda la jornada.
La Catedral de Sevilla incorpora desde hace años diferentes recursos para facilitar que personas con distintas necesidades de accesibilidad puedan conocer su patrimonio. Este trabajo fue reconocido en 2009 con el IV Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad.
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