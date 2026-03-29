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Robos y estafas

Detenidos tres implicados en Madrid por robar libros durante años y venderlos online por 400.000 euros

La investigación fue llevada por la Guardia Civil y acabó con la detención de tres personas, una de ellas, trabajaba en una empresa distribuidora de libros.

Libros en una biblioteca.

Libros en una biblioteca.EUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Un empleado de una empresa distribuidora de libros junto a otras dos personas, han sido detenidos por la Guardia Civil al sustraer durante años una gran cantidad de libros. Estos los vendían a través de una plataforma digital de compraventa, donde consiguieron unos beneficios de 400.000 euros.

Según la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, la investigación se abrió cuando la empresa distribuidora de libros impuso una denuncia. Ya que estaba sufriendo una pérdida de varios ejemplares desde hace algunos años.

Gracias a la investigación, se determinó que existía este presunto grupo criminal. Mientras que el trabajador de la empresa robaba los libros, las otras dos personas los vendían en la plataforma de compra-venta digital.

El pasado 11 de marzo tuvo lugar el arresto de las tres personas implicadas por un supuesto delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal.

Cheques falsos de más de 132.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un grupo de ocho personas por estafar con cheques falsos. El grupo había defraudado más de 132.000 euros tras cobrar documentos manipulados en diferentes entidades bancarias.

Su método era ingresar los cheques en cajeros automáticos, o cobrarlos directamente en ventanilla. La investigación también los relacionó con otras prácticas delictivas como "estafas del amor" y cargos fraudulentos mediante datáfono.

El caso se inició a causa de dos investigaciones paralelas, llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal. Ambas detectaron a los mismos sospechosos. Por un lado, el director de una sucursal denunció el cobro de cheques por valor de 80.000 euros mediante ingresos en cajeros. Mientras, los agentes investigaban a una mujer detenida cuando intentaba cobrar en ventanilla un cheque de 38.816,18 euros. Días antes ya había cobrado otro por 13.357,07 euros, más adelante fue identificado como falso.

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