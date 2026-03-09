Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal deteniendo a seis miembros acusados de utilizar explosivos en cajeros automáticos en Granada y varias ciudades de España. Los detenidos utilizaban la técnica conocida como "la paleta del pizzero", que consistía en utilizar cargas explosivas dentro de la ranura de dispensación de billetes para así acceder al cajetín interior y obtener grandes cantidades de dinero.

Se les acusa de 7 robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. La investigación se inició en junio del 2024 tras el robo de dos cajeros automáticos en una misma noche en Granada, llevándose más de 140.000 euros en esos dos cajeros.

Detenciones en Madrid y Valencia

Las detenciones se produjeron de manera simultánea en Madrid y Valencia lugares de residencia fijadas por la banda. Desde allí, se desplazaban a otras provincias para cometer el robo en los cajeros. Para cometer el robo, el grupo criminal robaba vehículos que utilizaban para los desplazamientos, abandonándolos tras cometerlo. Todos ellos, actuaban con el rostro cubierto y nada más finalizar, estos regresaban al lugar de residencia.

Una vez identificados todos los integrantes, en el registro se ha incautado un arma de fuego, 1700 euros, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales. Los investigadores aclaran que el carácter itinerante del grupo y las medidas de seguridad adoptadas, incrementaba la complejidad de la investigación denominada como "Taglio".

Además, gracias a las pesquisas llevada a cabo por los agentes, se pudo identificar a dos de los autores implicados en otros robos con fuerza en cajeros automáticos de las ciudades citadas anteriormente. La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Granada en colaboración con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional.

