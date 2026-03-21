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Primera condena por estafa en el mundo del streaming musical de EE.UU.: Defrauda 8 millones de dólares de la mano de la IA y los bots

Michael Smith se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos.

Un m&oacute;vil con reproductor de m&uacute;sica

Un móvil con reproductor de músicaPixabay

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Miriam Vázquez
Publicado:

Michael Smith pasa a tener una página propia en la historia del streaming musical, no por su obra sino por su picardía. Se ha declarado culpable ante un tribunal federal de Nueva York de los cargos que se le imputan y es ya el primer condenado de este país por una estafa vinculada al streaming de música.

Su plan era casi perfecto. Aprovechándose de herramientas de IA creó miles de temas y después un ejército de bots que se pusieron a reproducir su música en bucle. Este proceso le genero unas ganancias de más de 8 millones de dólares en concepto de regalías de diversas plataformas digitales. El medio especializado Billboard informa que esta estafa afecta tanto a gigantes plataformas del sector como a otras más modestas.

Según explicó la acusación su fraude comenzó en 2017. En ese momento Michael Smith utilizaba su próximo catálogo de composiciones humanas, pero entendió que con esa escasa cantidad de producción no podía cubrir sus ambiciones económicas. Entró en juego entonces la IA y los bots. El sistema funcionaba día y noche sin parar.

Este tipo de plataformas reparte el dinero según el porcentaje total de reproducciones de cada artista. Al inflar falsamente sus reproducciones, Smith se apropió de ganancias que correspondían a artistas cuya audiencia es real. El fraude se pudo destapar gracias a la participación de una organización oficial de derechos de autor que detectó anomalías y dio la voz de alerta.

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