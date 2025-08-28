Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

Desesperados están en el Ayuntamiento de Elche. Llevan cinco días con la actividad paralizada. Han sufrido un ciberataque y les piden un rescate. Los sistemas informáticos municipales llevan inoperativos desde el lunes, cuando registraron el ataque. Un grupo internacional de hackers secuestró los servidores informáticos del consistorio ilicitano y reclama una gran recompensa para liberarlos.

"El ciberataque más grave de nuestra historia"

El ataque se registró el pasado lunes y desde entonces los sistemas informáticos municipales permanecen inoperativos. "Hemos sufrido el ciberataque más grave de nuestra historia", ha declarado el alcalde, Pablo Ruz, quien insiste en que "ningún ciberataque va a poder doblegar al Ayuntamiento".

La situación ha obligado a suspender el 98% de la actividad municipal, ya que la mayoría de los trámites se realizan a través de la sede electrónica. Ni los teléfonos funcionan ni es posible agendar citas. Incluso el pago de nóminas ha quedado afectado: el alcalde tuvo que regresar de sus vacaciones para firmarlas manualmente.

Investigación policial y coordinación internacional

La Policía Nacional y Europol investigan lo sucedido, en un ataque que guarda similitudes con los sufridos en los últimos años por otras administraciones públicas. Según los expertos, se trata de un ransomware, un código malicioso que bloquea el acceso a los sistemas y exige un rescate económico para desbloquearlos.

Aunque no se ha concretado la cantidad, los delincuentes estarían exigiendo una cifra millonaria. El Ayuntamiento ha reiterado que no cederá ante el chantaje.

Refuerzo en ciberseguridad

Para restablecer el servicio, el consistorio ha recurrido a una empresa externa que trabaja junto a los técnicos municipales, con el apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana y del Centro Criptológico Nacional. Dos especialistas de este último organismo ya se han desplazado a Elche para colaborar en la recuperación de los sistemas. Desde el Ayuntamiento reconocen que el proceso será largo y que la prioridad es garantizar que, una vez restablecidos, los sistemas estén blindados ante futuros ataques.

