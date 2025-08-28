Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Ciberataque

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

El Ayuntamiento de Elche lleva cinco días prácticamente paralizado tras sufrir un grave ciberataque. Un grupo internacional de hackers ha secuestrado sus servidores informáticos y reclama un rescate millonario para liberarlos, aunque el consistorio ha dejado claro que no cederá al chantaje.

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario | Europa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Desesperados están en el Ayuntamiento de Elche. Llevan cinco días con la actividad paralizada. Han sufrido un ciberataque y les piden un rescate. Los sistemas informáticos municipales llevan inoperativos desde el lunes, cuando registraron el ataque. Un grupo internacional de hackers secuestró los servidores informáticos del consistorio ilicitano y reclama una gran recompensa para liberarlos.

"El ciberataque más grave de nuestra historia"

El ataque se registró el pasado lunes y desde entonces los sistemas informáticos municipales permanecen inoperativos. "Hemos sufrido el ciberataque más grave de nuestra historia", ha declarado el alcalde, Pablo Ruz, quien insiste en que "ningún ciberataque va a poder doblegar al Ayuntamiento".

La situación ha obligado a suspender el 98% de la actividad municipal, ya que la mayoría de los trámites se realizan a través de la sede electrónica. Ni los teléfonos funcionan ni es posible agendar citas. Incluso el pago de nóminas ha quedado afectado: el alcalde tuvo que regresar de sus vacaciones para firmarlas manualmente.

Investigación policial y coordinación internacional

La Policía Nacional y Europol investigan lo sucedido, en un ataque que guarda similitudes con los sufridos en los últimos años por otras administraciones públicas. Según los expertos, se trata de un ransomware, un código malicioso que bloquea el acceso a los sistemas y exige un rescate económico para desbloquearlos.

Aunque no se ha concretado la cantidad, los delincuentes estarían exigiendo una cifra millonaria. El Ayuntamiento ha reiterado que no cederá ante el chantaje.

Refuerzo en ciberseguridad

Para restablecer el servicio, el consistorio ha recurrido a una empresa externa que trabaja junto a los técnicos municipales, con el apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana y del Centro Criptológico Nacional. Dos especialistas de este último organismo ya se han desplazado a Elche para colaborar en la recuperación de los sistemas. Desde el Ayuntamiento reconocen que el proceso será largo y que la prioridad es garantizar que, una vez restablecidos, los sistemas estén blindados ante futuros ataques.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Rescatados de las llamas en su granja: “Pensábamos que no salíamos vivos de allí"

Galicia

Publicidad

Sociedad

Bomberos observan el incendio foresta en La Baña

Mejoran los incendios en España, pero Fasgar y Berlanga del Bierzo fuerzan evacuaciones y amenazan viviendas

rescato en un incendio de Galicia

Rescatados de las llamas en su granja: “Pensábamos que no salíamos vivos de allí"

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

Rescatan en Cartagena a un niño de 2 años encerrado en un coche a pleno sol mientras su madre hacía la compra
Murcia

Rescatan en Cartagena a un niño de 2 años encerrado en un coche a pleno sol mientras su madre hacía la compra

Desarticulada en Cádiz una banda que robaba a ancianos haciéndose pasar por técnicos de teleasistencia
Organización criminal

Concha, de 79 años, víctima de la banda que robaba a ancianos haciéndose pasar por técnicos de teleasistencia

Detenida una pareja por robo con fuerza en un establecimiento de Fuerteventura
Fuerteventura

Detenida una pareja por robo con fuerza en un establecimiento de Fuerteventura

Los productos robados ascienden a un valor total de 6.845,33 euros.

Efectivos de la UME realiza trabajos en el incendio forestal de Porto (Zamora)
Incendios

¿Necesita la UME más efectivos para combatir el fuego?

La Unidad Militar de Emergencias tiene el 100% de su personal, 3.400 militares, centrado en los incendios activos.

Imagen de archivo de unos recién casados

Matrimonios temporales, poner fecha de caducidad al 'sí quiero' para evitar el divorcio

Matías Jurado es acusado de cuatro desapariciones de personas sin techo

Un hombre es acusado de ser el asesino en serie que mató, descuartizó y carbonizó a personas sin techo

Desde la asociación 'El Burrito Feliz' nos explican cómo estos animales pueden ser el "cortafuegos" perfecto

Así son los 'burros bomberos', animales clave en la prevención de incendios forestales

Publicidad