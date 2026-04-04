Detenido por violar a una mujer con discapacidad en Manacor a la que drogó y trató de amarrar

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Porto Cristo como presunto autor de violación a una mujer con discapacidad después de haberle suministrado drogas y alcohol, y tratar atarla con cuerdas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes en esta zona del término municipal de Manacor, cuando la mujer habría acompañado al domicilio a este hombre que conoce por ser el dueño de un bar en la misma localidad, según ha avanzado el periódico 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Cuando llegaron al lugar, el hombre le habría suministrado las sustancias estupefacientes que causaron la pérdida del conciencia de la víctima. Tras recuperar el conocimiento, la mujer observó que le había atado del cuello con una cuerda.

A continuación se produjo un forcejeo entre los dos, del que la mujer logró zafarse y golpear al supuesto agresor para después huir del inmueble y pedir ayuda. La víctima fue trasladada al Hospital de Manacor para una exploración acompañada por su madre y posteriormente interpuso la denuncia por la agresión sexual.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al hombre por los posibles delitos de agresión sexual y lesiones, que este jueves, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.

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