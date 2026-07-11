El quinto encierro de San Fermín, el más peligroso hasta ahora, deja un herido por asta de toro en la cara

El quinto encierro de los Sanfermines 2026 ha sido, hasta ahora, uno de los más peligrosos de las fiestas. Los toros de José Escolar han protagonizado una carrera rápida y emocionante que comenzó con la manada muy agrupada, aunque en la segunda mitad del recorrido varios astados fueron abriendo huecos entre sí, aumentando el riesgo para los corredores.

Miles de personas abarrotaban el recorrido cuando los toros de la ganadería abulense salieron de los corrales. Fieles a su fama de imprevisibles, los animales completaron el recorrido en 2 minutos y 36 segundos. Durante buena parte del trayecto avanzaron compactos, permitiendo vistosas carreras junto a los mozos, pero a partir de la calle Estafeta comenzaron a separarse, generando momentos de gran tensión.

La ganadería de José Escolar regresaba a Pamplona con siete toros de entre 570 y 615 kilos: Cantito, Carpintero, Chismoso, Secretario, Tomillero, Campanero y Chispero. En sus primeras participaciones en los Sanfermines, estos astados ya habían protagonizado episodios insólitos al darse la vuelta hacia los corrales nada más iniciarse el encierro, lo que les valió la reputación de ser especialmente imprevisibles.

14 asistencias sanitarias

El balance provisional del quinto encierro deja 14 asistencias sanitarias. Según el primer parte médico del Hospital Universitario de Navarra, un corredor ha sufrido una herida penetrante por asta de toro en la cara y otras trece personas han resultado heridas por distintas contusiones. Seis de los atendidos han sido trasladados al hospital, entre ellos un herido con traumatismo craneal, otro con contusiones torácica y craneal, un tercero con contusión torácica y otro con traumatismo.

Además, en el ambulatorio Doctor San Martín han sido atendidos cuatro corredores por lesiones de menor gravedad, entre ellas una herida no penetrante en la cara y varias contusiones en piernas y brazos. En la enfermería de la plaza de toros permanecen otros cuatro corredores con contusiones maxilofaciales, en la muñeca y en un pie.

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