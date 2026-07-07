Muere un hombre el primer día de Sanfermines al sufrir una parada cardiorrespiratoria en un bar de la calle Estafeta

Una vez pasado el primer encierro de San Fermín, se confirma que no hay heridos de gravedad. La carrera ante los de la ganadería de Fuente Ymbro finalizó sin grandes incidentes.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la jornada del Chupinazo, cuando un hombre de 72 años falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante la tarde-noche del lunes. Según ha informado este martes DYA Navarra, el hombre se encontraba en un bar de la calle Estafeta, donde horas más tarde, como cada año, tendría lugar el famoso encierro de San Fermín.

En total, 130 personas fueron atendidas por DYA Navarra en la primera jornada de los Sanfermines, de las que 35 han sido trasladadas en sus ambulancias a centros hospitalarios.

Destaca la atención de 45 personas con diferentes heridas y traumas atendidas en el puesto de primera atención instalado en la plaza de la Diputación, 11 intoxicaciones etílicas y 4 por quemaduras. Además, los profesionales de DYA Navarra atendieron 'in situ' a otras 22 personas por diferentes patologías, 5 de ellas por enfermedad y 8 para su posterior revisión.

Heridos durante el primer encierro de los Sanfermines

DYA Navarra ha atendido a 7 corredores en el primer encierro de los Sanfermines, entre ellos un estadounidense de 61 años que fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico leve.

Del resto de heridos, cuatro requirieron asistencia por caídas, uno por un pisotón en el tramo de Estafeta y otro por una contractura muscular.

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