Condenada una profesora por acoso a una alumna de 11 años que acabó suicidándose

Un tribunal de apelación en Francia ha condenado a una profesora por un delito de acoso a una alumna de once años que se suicidó en 2019. La sentencia, dictada por la corte de Versalles, impone un año de prisión sin cumplimiento efectivo y la inhabilitación para ejercer la docencia de forma permanente.

La resolución judicial revoca el fallo emitido en primera instancia en abril de 2025, cuando la acusada, de 63 años y actualmente jubilada, fue absuelta. En esta segunda fase, la Fiscalía había solicitado una pena de hasta 18 meses de prisión sin ingreso.

El fallo del tribunal

El tribunal ha considerado acreditados los elementos que configuran el delito. Según recoge el comunicado judicial citado por Franceinfo, se entiende "que tanto los hechos materiales como el elemento doloso del delito estaban demostrados".

La sentencia concluye que la conducta de la profesora tuvo un impacto directo en la situación de la menor, identificada como Evaëlle, cuyo fallecimiento se produjo tras un proceso de deterioro personal.

Conducta y consecuencias

Durante el juicio, la acusación sostuvo que la docente había dirigido hacia la alumna un trato basado en la humillación y el señalamiento. Según la Fiscalía, este comportamiento no solo afectó a la menor, sino también a otros estudiantes "seleccionados".

El ministerio público defendió que estas actuaciones contribuyeron al "deterioro del estado" de la niña. La menor cursaba estudios en el instituto Isabelle-Autissier y, además de la situación en el aula, sufría acoso por parte de otros compañeros.

La nueva valoración de las pruebas ha llevado al tribunal a establecer responsabilidades penales en la actuación de la profesora. La condena incluye, además de la pena de prisión sin ingreso, la prohibición de volver a ejercer como docente, lo que supone su salida definitiva del ámbito educativo.

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