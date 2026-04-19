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Inhabilitado un profesor por acosar a una alumna: "Eres bienvenida a venir a relajarte a mi clase"

Un profesor de un internado británico ha sido inhabilitado hasta 2028 tras reconocer el envío de mensajes inapropiados a una alumna entre 2023 y 2024.

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Un niño de 12 años acuchilla a seis compañeros en un colegio del distrito de LisboaEUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Publicado:

Un profesor casado y padre de dos hijos ha sido inhabilitado para ejercer la docencia en Inglaterra tras enviar mensajes de tono inapropiado a una alumna de un internado del condado de Berkshire, según ha resuelto un comité disciplinario.

James Samson, de 46 años, trabajaba como tutor y jefe del departamento de Geografía en el centro privado Luckley House, cuya matrícula anual ronda las 46.000 libras. Según el explica el expediente del comité de conducta del colegio, el docente solicitó el número de teléfono personal de una estudiante y, posteriormente, comenzó a enviarle mensajes a través de WhatsApp, correo electrónico y SMS entre febrero de 2023 y mayo de 2024.

Los intercambios, que superan las 40 páginas, incluían expresiones como "Qué pena que no pude hacerte volver a mi armario para encontrar una carpeta" o "Sabes que eres más que bienvenida a venir a relajarte a mi habitación para estudiar cuando quieras". Algunos de estos mensajes se remitieron de madrugada e incluso en fechas señaladas como Navidad y Nochevieja.

La alumna manifestó que estas comunicaciones le hicieron sentirse "incómoda" y las calificó de "extrañas" e "impropias de un profesor". Asimismo, indicó que tenía la sensación de que "había algo detrás" de esos mensajes, aunque no supo precisar qué.

Las primeras alertas surgieron en junio de 2024, cuando el centro abrió una investigación interna. Un mes después, el profesor fue despedido. Durante el proceso disciplinario, un testigo señaló que su conducta reflejaba “los primeros indicios de manipulación”.

El comité concluyó que el comportamiento del docente fue "altamente inapropiado" y "muy por debajo" de los estándares exigidos en la profesión. Samson reconoció el envío de los mensajes, aunque negó que tuvieran una finalidad sexual.

Como consecuencia, ha sido inhabilitado para ejercer la docencia en Inglaterra y no podrá solicitar su readmisión hasta abril de 2028. Tras abandonar su puesto, trabaja actualmente como "inspector profesional de árboles".

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