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Detenido en Palma por abusar sexualmente de su hija menor de edad durante dos años

La menor denunció que su padre la sometía a tocamientos y la obligaba a desnudarse y a ver películas eróticas

Foto de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Foto de archivo de la Policía NacionalEuropa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma acusado de realizar prácticas sexuales a su hija. Fue la propia menor la que denunció que fue víctima de su padre durante dos años.

La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM) inició una investigación a raíz de la denuncia que interpuso la menor el pasado mes de marzo. En ella explicaba que su progenitor la había sometido a tocamientos y a otras prácticas sexuales.

Según consta en dicha denuncia, la menor explicaba que que desde hacía años, su padre comenzó a agredirla, aprovechando los momentos en los que se quedaban solos en casa para someterla a prácticas sexuales.

Llegó a manifestar que la obligaba a ver películas de contenido erótico junto a él, con la excusa de que aprendiera.

Según las declaraciones de la menor, los hechos se dilataron durante más de dos años, y sufrió estas agresiones a diario. Las agresiones cesaron

cuando el progenitor abandonó el domicilio familiar por problemas con su madre.

Conocidos y confirmados los hechos, los agentes localizaron al varón y el pasado miércoles se procedió a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

El 75% de los agresores pertenecen al entorno de la víctima

Un estudio de 2020 sobre la respuesta judicial a la violencia sexual contra niños y niñas concluye que la mayoría de los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima.

Según el informe, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, el 98% de los agresores analizados son hombres y el 74,73% forman parte del ámbito familiar o del entorno de la víctima.

Además, en el 64,11% de los casos los abusos no fueron hechos aislados, sino que se repitieron en más de una ocasión o de forma continuada.

El estudio, basado en 455 resoluciones judiciales dictadas entre 2010 y 2019, también señala que el domicilio de la víctima es el lugar más frecuente de las agresiones y que el 72,08% de las víctimas son niñas.

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Noticias de hoy, lunes 18 de mayo de 2026

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