Detenido en Palma por abusar sexualmente de su hija menor de edad durante dos años

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma acusado de realizar prácticas sexuales a su hija. Fue la propia menor la que denunció que fue víctima de su padre durante dos años.

La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM) inició una investigación a raíz de la denuncia que interpuso la menor el pasado mes de marzo. En ella explicaba que su progenitor la había sometido a tocamientos y a otras prácticas sexuales.

Según consta en dicha denuncia, la menor explicaba que que desde hacía años, su padre comenzó a agredirla, aprovechando los momentos en los que se quedaban solos en casa para someterla a prácticas sexuales.

Llegó a manifestar que la obligaba a ver películas de contenido erótico junto a él, con la excusa de que aprendiera.

Según las declaraciones de la menor, los hechos se dilataron durante más de dos años, y sufrió estas agresiones a diario. Las agresiones cesaron

cuando el progenitor abandonó el domicilio familiar por problemas con su madre.

Conocidos y confirmados los hechos, los agentes localizaron al varón y el pasado miércoles se procedió a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

El 75% de los agresores pertenecen al entorno de la víctima

Un estudio de 2020 sobre la respuesta judicial a la violencia sexual contra niños y niñas concluye que la mayoría de los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima.

Según el informe, promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, el 98% de los agresores analizados son hombres y el 74,73% forman parte del ámbito familiar o del entorno de la víctima.

Además, en el 64,11% de los casos los abusos no fueron hechos aislados, sino que se repitieron en más de una ocasión o de forma continuada.

El estudio, basado en 455 resoluciones judiciales dictadas entre 2010 y 2019, también señala que el domicilio de la víctima es el lugar más frecuente de las agresiones y que el 72,08% de las víctimas son niñas.

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