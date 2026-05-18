Investigan la muerte de una mujer en Navarra como posible crimen machista

Las fuerzas de seguridad investigan la muerte de una mujer en la localidad navarra de Arguedas como un posible caso de violencia machista. La investigación se encuentra abierta después de que un hombre, que al parecer mantenía una relación con la víctima, acudiera al cuartel de la Guardia Civil del municipio y confesara haberla agredido, según han informado fuentes cercanas al caso.

Tras la declaración del hombre, agentes de la Policía Foral se desplazaron hasta la vivienda de la pareja y localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en el interior del domicilio. Por el momento, las autoridades no han facilitado más detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre el tiempo que llevaba fallecida la víctima.

La investigación permanece bajo secreto mientras los agentes tratan de esclarecer lo ocurrido y confirmar si se trata de un nuevo asesinato machista en España.

Segunda víctima en Navarra este año

De confirmarse el carácter machista del crimen, serían ya 20 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año, según los datos oficiales. Desde que comenzaron los registros en 2003, el número total de víctimas mortales ascendería a 1.361.

En Navarra sería además el segundo caso de violencia machista con resultado mortal registrado durante este año. El suceso ha generado conmoción en Arguedas, un municipio situado en la Ribera navarra y con poco más de 2.000 habitantes.

La Guardia Civil y la Policía Foral mantienen abiertas las diligencias mientras se espera el resultado de las pruebas forenses y de la investigación judicial. Tampoco ha trascendido si existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

Recursos de ayuda contra la violencia machista

Las instituciones recuerdan que las víctimas de violencia de género y su entorno cuentan con distintos canales de ayuda disponibles las 24 horas del día y todos los días de la semana.

El teléfono 016 ofrece atención gratuita y no deja huella en la factura, aunque sí puede quedar registrado en el historial de llamadas del dispositivo. También permanece operativo el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp habilitado en el número 600 000 016.

En situaciones de emergencia, las víctimas pueden contactar con el 112, la Policía Nacional a través del 091 o la Guardia Civil en el 062. Además, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una alerta con geolocalización directa a las fuerzas de seguridad en caso de peligro.

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