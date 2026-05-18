Detienen a una mujer por dejar a su bebé abandonado en plena calle en el carrito para irse de fiesta en Madrid

Una mujer de unos 36 años ha sido detenida en el distrito madrileño de Carabanchel por abandonar a su hijo, de menos de dos años, en el carrito en plena la calle mientras ella estaba de fiesta con sus amigas.

Una patrulla de la Policía Municipal de Madrid recibió el pasado 10 de mayo un aviso alrededor de las 5:30 horas de la madrugada advirtiendo de la presencia de un menor solo en un carrito de bebé en plena vía pública. Una vez acudieron para comprobar los hechos, los agentes encontraron al menor solo y observaron que en la cesta del carrito había varias latas de cerveza.

Un relato incoherente

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Comisaría de Protección a la Mujer, Mayor y Menor, y pudieron comprobar que el bebé se encontraba en buen estado. En ese momento, se presentó una mujer en evidente estado de embriaguez asegurando ser familiar del bebé, y que estaba comunicándose por teléfono con la madre del menor.

Tal y como informan desde la Policía Municipal de Madrid, la madre creía que su hijo estaba a cargo de otra persona, aunque este relato no concuerda y resulta difícil de entender. Al final, la madre, una mujer de 1990, se presentó en el lugar y los agentes procedieron a su detención por un delito de abandono del menor, que pudo haber permanecido unas dos horas sin supervisión.

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