Detenido por matar a un hombre que presuntamente le intentaba robar en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de matar a otro con un arma blanca en plena calle en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, en un caso en el que se investiga, entre otras hipótesis, si la víctima era un ladrón que ha intentado atracar al arrestado.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, hacia las 2 de la tarde de este domingo el teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso que alertaba de que había una persona herida por arma blanca en la vía pública, en el distrito de Sant Andreu. Agentes de los Mossos se han dirigido hasta el lugar, donde han localizado al sospechoso del crimen, que ha sido detenido como presunto autor de la muerte violenta.

También han acudido al lugar efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido salvar la vida a la víctima. Según fuentes cercanas al caso, el detenido es un hombre de más de 60 años de edad. En el marco de la investigación, en la que se ha decretado el secreto de las actuaciones, los agentes de los Mossos barajan, entre otras hipótesis, si la víctima era un ladrón que ha intentado atracar al hombre que ha acabado detenido y que habría opuesto resistencia al intento de robo.

Siete detenidos por el apuñalamiento a un menor

Ya han pasado a disposición judicial los siete jóvenes detenidos en relación con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz, según ha confirmado el Departamento de Seguridad. Los hechos se produjeron el jueves en torno a las seis y media de la tarde, cuando cinco individuos apuñalaron presuntamente a un joven en la capital alavesa y huyeron en un vehículo. La víctima, que presentaba lesiones de consideración, fue evacuada al hospital de Hospital de Txagorritxu.

La Ertzaintza activó un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en el que escapaban los presuntos agresores. Los cinco ocupantes fueron detenidos en Murgia acusados de un delito de intento de homicidio.

La investigación prosiguió y este sábado por la tarde agentes de la comisaría de Vitoria-Gasteiz arrestaron a otros dos hombres, de 19 y 20 años, en distintos puntos de Bilbao, también acusados de homicidio en grado de tentativa. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y, junto con los otros cinco detenidos, han sido puestos a disposición judicial en torno a las doce del mediodía.

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