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Detenido en Barcelona un multirreincidente por robos en hoteles valorados en 24.000 euros

El detenido acumulaba un botín de más de 24.000 euros entre dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos sustraídos a turistas.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelonaa un hombre de 46 años, considerado un delincuente multirreincidente, acusado de cometer robos en hoteles por un valor superior a los 24.000 euros.

Según ha informado la policía catalana, al arrestado se le atribuyen al menos siete robos cometidos entre noviembre de 2025 y el pasado 4 de marzo.

El botín obtenido incluye dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor sustraídos principalmente a turistas. Además, los investigadores también le consideran autor de un delito de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias robadas.

El 'modus operandi' del detenido consistía en hacerse pasar por cliente de los hoteles para acceder a sus instalaciones sin levantar sospechas. Una vez dentro, aprovechaba las zonas comunes para sustraer pertenencias de otros huéspedes, especialmente descuidos en áreas como recepciones o espacios compartidos.

Entre los objetos robados se encontraban tarjetas de crédito, que posteriormente utilizaba para realizar pagos fraudulentos en distintos establecimientos. Según las investigaciones, llegó a efectuar compras por valor de unos 400 euros con estos medios de pago.

Los Mossos d’Esquadra destacan que se trata de un delincuente con un alto riesgo de reincidencia, ya que acumula al menos siete detenciones previas, la mayoría relacionadas con delitos contra el patrimonio.

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