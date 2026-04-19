Detenido por intentar apuñalar a un cocinero y amenazar a varios clientes de un local de hostelería en Valladolid

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras intentar apuñalar en dos ocasiones a un cocinero de un local de hostelería y amenazar a varios clientes en Valladolid. Se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El pasado viernes, 17 de abril, se produjeron los hechos sobre las 15.00 horas, cuando los agentes recibieron varias llamadas que alertaban de que una persona estaba amenazando a varios clientes del local con un arma blanca. Se trataba de una navaja de ocho centímetros de hoja.

Agresión con arma blanca e intimidación

Al local se desplazaron varios oficiales de paisano de la Policía Nacional, que pertenecen al Grupo de Atención al Ciudadano. Cuando llegaron, se encontraron un grupo de unas 20 personas "muy asustadas" y a un individuo retenido en el suelo por dos hombres, informó la Subdelegación de Gobierno en Valladolid.

Cuando los agentes tomaron declaración con el cocinero del establecimiento, que resultó ser la víctima, les contó que un hombre había entrado al local "muy alterado, que insultó a una pareja allí presente a quienes reclamaba un teléfono móvil", explicaron las mismas fuentes.

Apuñalamiento fallido

El cocinero, junto a otros trabajadores, pidió al arrestado que abandonase el local y dejase de molestar, pero este se encaró con la víctima y le amenazó de muerte. Y una vez fuera del establecimiento, el varón se sacó de la cintura una navaja y atacó al cocinero para intentar apuñalarle "en dos ocasiones en la zona del abdomen".

La víctima llevaba puesto un mandil de cuero, lo que, junto a sus reflejos al intentar esquivar el golpe, le ayudó para no recibir heridas que podrían haberle causado graves lesiones. En el delantal se veían claramente los cortes de los dos intentos, según informó la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la agresión, el varón fue inmovilizado por varios testigos de los hechos hasta que llegaron los agentes. Estos procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Antecedentes del detenido

Antes de llevarse al detenido, una mujer responsable de otro local cercano explicó a los oficiales que el hombre había protagonizado otro incidente en la misma mañana en su local. Amenazó con quemar el local con quienes estaban presentes dentro, hechos por los que fue identificado por una dotación uniformada de Policía Nacional, luego abandonó el local.

Al acusado le constan 13 antecedentes policiales. Ha permanecido bajo custodia en la Comisaría de Policía Nacional de Delicias, hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

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