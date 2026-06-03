Dos cadáveres en menos de cinco horas en Lleida: un hombre en el pantano de Utxesa y una mujer en el río Segre

Los Mossos d'Esquadra investigan la aparición de dos cadáveres localizados en distintos puntos de la provincia y separados por menos de cinco horas.

El primero de los avisos se produjo a media mañana en el pantano de Utxesa, en el municipio de Aitona. Poco después, durante la tarde, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir de nuevo tras recibir una alerta por la presencia de otro cuerpo flotando en el río Segre, a su paso por la ciudad de Lleida.

Por el momento, la policía catalana mantiene abiertas ambas investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Un hombre hallado en las compuertas de Utxesa

El primer hallazgo tuvo lugar sobre las 11:20 horas. Fue entonces cuando se localizó el cadáver de un hombre en la zona de las compuertas del pantano de Utxesa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y servicios de emergencia para proceder a la recuperación del cuerpo y activar el protocolo de investigación correspondiente.

Las primeras comprobaciones realizadas por los agentes no han detectado indicios evidentes que apunten a una muerte de origen criminal, aunque serán las diligencias policiales y la autopsia las que determinen las causas exactas del fallecimiento.

Segundo hallazgo en el río Segre

Horas después, a las 15:50, los Mossos recibieron una nueva llamada alertando de la presencia de un cuerpo flotando en el río Segre.

La localización se produjo a la altura de la zona de los institutos de Lleida, donde los equipos de emergencia recuperaron el cadáver. En este caso, se trataba de una mujer.

Al igual que en el primer suceso, los investigadores no han encontrado inicialmente signos de violencia o criminalidad en el cuerpo.

Los dos cuerpos han sido trasladados para la práctica de las autopsias, una prueba que permitirá avanzar en la identificación de las víctimas y aclarar las causas de ambas muertes.

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