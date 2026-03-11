Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia machista

El detenido por el incendio de Miranda de Ebro ya fue condenado por secuestrar a una menor

Se investiga como un nuevo caso de violencia machista por la relación sentimental que el presunto autor había mantenido con una de las víctimas.

Tres mujeres mueren en Miranda de Ebro por un incendio provocado

Tres mujeres mueren en Miranda de Ebro por un incendio provocado: el detenido ya fue condenado por secuestrar a una menor | Antena 3 Noticias

Publicidad

María Sáez
Publicado:

Tres mujeres han sido víctimas de un incendio esta noche en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han resultado heridas.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la naturaleza machista del crimen dada la relación sentimental que el detenido tuvo en el pasado con Dolores, una de las víctimas.

También, las llamas han alcanzado las vidas de Antonia de 78 años, madre de dolores, y de Laura Valentina de 24, una vecina colombiana.

Por su parte, el presunto autor de 60 años ha sido detenido tras presentarse en comisaría de Miranda a primera hora de la mañana. Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, el detenido no pretendía entregarse: "Ha preferido personarse y preguntar por qué se le buscaba; una vez presentados los hechos, ha negado tener nada que ver".

Un delincuente reincidente

El incendio provocado por la quema de unos colchones que bloqueaban la de puerta de la casa de las tres mujeres no es el único crimen cometido por el detenido. Se encontraba en libertad a la espera de juicio después de que en 2024 le condenaran a un año y siete meses de prisión por golpear, encadenar y retener a una mujer en una casa okupada.

De la misma manera, en 2015 fue condenado a seis años de cárcel por secuestrar durante catorce horas a una niña de 9 años.

Luto oficial 3 días

Aitana Hernando, la alcaldesa de Miranda de Ebro, ha declarado tres días de luto oficial en la localidad burgalesa. Además, se ha convocado un minuto de silencio este mediodía para horrar a las tres víctimas mortales.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado sus condolencias a las familias a través de una publicación en la red social X:

Con ellas, suman diez las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Cinco de ellas ya habían presentado una denuncia previa, según la estadística oficial del Ministerio de Igualdad.

Desahuciada con cinco hijos en Las Palmas: "Solo pedíamos un mes poder mudarnos"

Una familia con cuatro menores es desahuciada en Las Palmas

Publicidad

Sociedad

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

La Guardia Civil halla restos óseos enterrados en una vivienda de Hornachos dentro del caso de Francisca Cadenas

Una familia con cuatro menores es desahuciada en Las Palmas

Desahuciada con cinco hijos en Las Palmas: "Solo pedíamos un mes poder mudarnos"

Bomberos de Zaragoza

Mueren una madre y su hijo en el incendio de una vivienda en Zaragoza

Testigo en la muerte de la menor en Molina de Segura
Testigo

Una testigo de la muerte de la menor en Molina de Segura: "Escuché un golpe muy fuerte y vi el cuerpo de la niña"

Tres mujeres mueren en Miranda de Ebro por un incendio provocado
Violencia machista

El detenido por el incendio de Miranda de Ebro ya fue condenado por secuestrar a una menor

Antena 3 Noticias
Testimonio

Pablo, superviviente del incendio de Miranda de Ebro, saltó del balcón mientras sus hijos "gritaban que no se querían morir"

El presunto autor, un hombre de 60 años y expareja de una de las fallecidas, se entregó en comisaría a primera hora de la mañana.

Vídeo: Espectacular persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz
Andalucía

Vídeo: Persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en la costa de Cádiz

La Guardia Civil intercepta una embarcación recreativa y un pesquero cargados con droga en actuaciones desarrolladas los días 25 y 26 de febrero

Atraco en una joyería de Vic

Atraco en una joyería de Vic: tiran a la dependienta al suelo y la amenazan para que abra la caja fuerte

El presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo Atresmedia, José Creuheras

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias renuevan su alianza para combatir la violencia de género

Cinta transportadora de residuos

Hallan el cadáver de un hombre en una cinta trasportadora de residuos en Málaga

Publicidad