El detenido por el incendio de Miranda de Ebro ya fue condenado por secuestrar a una menor

Tres mujeres han sido víctimas de un incendio esta noche en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han resultado heridas.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la naturaleza machista del crimen dada la relación sentimental que el detenido tuvo en el pasado con Dolores, una de las víctimas.

También, las llamas han alcanzado las vidas de Antonia de 78 años, madre de dolores, y de Laura Valentina de 24, una vecina colombiana.

Por su parte, el presunto autor de 60 años ha sido detenido tras presentarse en comisaría de Miranda a primera hora de la mañana. Según ha explicado el subdelegado del Gobierno, el detenido no pretendía entregarse: "Ha preferido personarse y preguntar por qué se le buscaba; una vez presentados los hechos, ha negado tener nada que ver".

Un delincuente reincidente

El incendio provocado por la quema de unos colchones que bloqueaban la de puerta de la casa de las tres mujeres no es el único crimen cometido por el detenido. Se encontraba en libertad a la espera de juicio después de que en 2024 le condenaran a un año y siete meses de prisión por golpear, encadenar y retener a una mujer en una casa okupada.

De la misma manera, en 2015 fue condenado a seis años de cárcel por secuestrar durante catorce horas a una niña de 9 años.

Luto oficial 3 días

Aitana Hernando, la alcaldesa de Miranda de Ebro, ha declarado tres días de luto oficial en la localidad burgalesa. Además, se ha convocado un minuto de silencio este mediodía para horrar a las tres víctimas mortales.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado sus condolencias a las familias a través de una publicación en la red social X:

Con ellas, suman diez las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Cinco de ellas ya habían presentado una denuncia previa, según la estadística oficial del Ministerio de Igualdad.