Mueren una madre y su hijo en el incendio de una vivienda en Zaragoza

Dos personas, una mujer de 79 años y su hijo de 52, han fallecido tras un incendio declarado en su vivienda en el municipio de María de Huerva, en la provincia de Zaragoza. El suceso se produjo durante la noche del lunes y las circunstancias que provocaron el fuego continúan bajo investigación.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, las primeras hipótesis apuntan a que ambos pudieron morir como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono generada por el incendio.

El fuego se originó en una vivienda situada en la urbanización Montepinar, donde residían las víctimas.

La alerta la dio otro hijo de la mujer

La intervención de los servicios de emergencia comenzó en torno a las 23.20 horas, cuando otro de los hijos de la mujer acudió a la vivienda y encontró a su madre y a su hermano tendidos en el suelo.

Tras comprobar la situación, dio aviso a las autoridades. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que accedieron al inmueble para comprobar el estado de las víctimas.

A su llegada, los agentes solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambos, según ha informado el diario Heraldo de Aragón.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el origen del incendio y esclarecer cómo se produjo el suceso. Según las primeras informaciones, ninguna de las dos víctimas presentaba signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis inicial relacionada con la inhalación de gases durante el incendio.

El levantamiento de los cadáveres se llevó a cabo durante la madrugada del martes. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se realizarán las pruebas correspondientes para confirmar las causas exactas de la muerte.

